Festival del Lago 2026 en Paipa rendirá homenaje a Yeison Jiménez con escultura, misa y concierto

El Festival del Lago Sochagota de Paipa, Boyacá, será en homenaje al cantante Yeison Jiménez.

Paipa

La ciudad de Paipa se prepara para recibir una nueva edición del Festival del Lago Sochagota, que se llevará a cabo este sábado 13 y domingo 14 de junio con una amplia programación deportiva, cultural, artística y gastronómica. Este año, el evento tendrá un significado especial al convertirse en un homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez y a las personas que lo acompañaban, quienes perdieron la vida en un accidente aéreo ocurrido en el municipio hace cinco meses.

El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, explicó que la Administración Municipal decidió dedicar esta versión del festival al artista como una forma de transformar el recuerdo de la tragedia en un reconocimiento permanente a su legado.

“Como Paipa sentíamos la responsabilidad y el compromiso de transformar un poquito ese recuerdo de relacionar a Paipa con el accidente, con algo tan triste, y que de ahora en adelante relacionemos a Paipa con el homenaje y el reconocimiento”, señaló el mandatario.

Dentro de los actos conmemorativos previstos para el domingo se realizará una misa campal en el Lago Sochagota, en la que participarán familiares de Yeison Jiménez y de las demás víctimas del accidente.

Asimismo, será presentada una escultura elaborada por el maestro Omar Santamaría, la cual permanecerá de manera permanente en el sector turístico. El alcalde anunció además que la Administración radicará un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para que la plazoleta de eventos del Lago Sochagota lleve el nombre del reconocido cantante.

“Esperamos que el Concejo Municipal estudie y apruebe la iniciativa para que podamos tener ese recuerdo junto a la escultura que permanecerá siempre en nuestro lago”, indicó Camacho.

Concierto especial con artistas cercanos a Yeison Jiménez

La programación del domingo concluirá con un homenaje musical encabezado por el cantante de música popular Ciro Quiñones, reconocido por su cercanía con la familia del artista homenajeado.

También se presentará la Banda del Aventurero, agrupación que acompañó durante años a Yeison Jiménez en sus escenarios y que ofrecerá un espectáculo cargado de recuerdos y emotividad para sus seguidores.

El Festival del Lago iniciará el sábado desde las 6:00 de la mañana con el Festival de Aguas Abiertas. Durante la jornada habrá competencias y actividades como running, canotaje, caminata alrededor del lago y sesiones de yoga al aire libre.

Uno de los atractivos gastronómicos será el Fritanga Fest, acompañado por concursos tradicionales como el “comelón de morcilla”, además de una variada oferta culinaria para residentes y visitantes.

La agenda cultural incluirá presentaciones de artistas locales seleccionados mediante una convocatoria abierta realizada por la Alcaldía. Según el mandatario, la participación superó las expectativas y permitió descubrir agrupaciones de géneros como rap, reggae, música urbana y hasta propuestas circenses.

A ellos se sumarán agrupaciones reconocidas como la Agrupación Musical Bachué, Banda La Frankachela y Parranda y Sabor, además de un grupo vallenato y artistas de música popular que animarán las jornadas nocturnas.

Entrada gratuita y restricciones para menores

El alcalde destacó que todas las actividades del Festival del Lago serán de acceso gratuito para el público.

“Muchas personas nos han preguntado dónde comprar boletas para el concierto, pero no hay boletería. Es un homenaje totalmente abierto y gratuito para todos”, afirmó.

Sin embargo, anunció que los conciertos programados para las noches del sábado y domingo tendrán restricción de ingreso para menores de edad, medida adoptada por razones de seguridad y control de aforo.

La Administración Municipal espera una masiva asistencia de turistas, seguidores del artista y visitantes de diferentes regiones del país durante este fin de semana, consolidando al Festival del Lago como uno de los eventos más importantes del calendario turístico y cultural de Boyacá.

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