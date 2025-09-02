Orsomarso cayó en semifinales de la Liga Femenina 2025. Llave abierta

La Liga Femenina BetPlay 2025 ya disputa sus instancias definitivas y en la ida de las semifinales en El Campín, Orsomarso cayó por la mínima diferencia 1-0 ante Santa Fe, en un duelo intenso y muy disputado que dejó la serie abierta para el partido de vuelta.

El gol del triunfo cardenal fue obra de Mariana Zamorano y llegó tras un ataque bien construido que aprovechó una desconcentración defensiva del conjunto vallecaucano. Sin embargo, el equipo ‘vallecaucano’ no fue un rival fácil, mostró orden táctico, intensidad en la marca y por momentos inquietó el arco rival con transiciones rápidas.

Bajo la dirección de Fuad Maziri, el elenco vallecaucano planteó un juego sólido, apostando por la velocidad de sus atacantes y la presión en salida. Destacaron nombres como María Carvajal en la recuperación, Melanie Gutiérrez con su despliegue físico en el medio y la insistencia de Mabel Palacios en el frente de ataque.

A propósito de lo que viene mostrando el equipo, el DT de Orsomarso mencionó:

“Llevamos un proceso de tres años en la ciudad de yumbo, es un proyecto de ciudad… yo creo que es claro, yo acepto cuando la gente dice revelación. Los que no conocen nuestro proceso, los que no conocen que en el 2023 fuimos Cortulua, en 2024 Alianza y que estuvimos en octavos y también dimos que hablar el año pasado”

También se refirió a lo que será el partido de vuelta, que aún tiene la serie abierta:

“Esperamos en la ciudad de yumbo tener mucho más dominio, mucho más tiempo de control y equilibro emocional para poder competirle de una mejor manera a Santa Fe”

El resultado obliga a las vallecaucanas a remontar en la vuelta, pero el 1-0 deja la mantiene intacta la ilusión. Si gana 1-0 obliga a la definición desde el punta penal.

Con el apoyo de su hinchada y el respaldo de la ciudad de Yumbo en el partido de vuelta, que aún no tiene fecha definida; Orsomarso buscará en el compromiso hacer historia y darle al Valle del Cauca otro motivo de orgullo en el fútbol femenino