Trapecista de 19 años del Circo Hermanos Gasca, sufrió una caída durante una presentación en Cali

La joven perdió el equilibrio y cayó al vacío.

La joven se levantó y apareció al final del espectáculo para recibir una ovación del público.

Dayana Rodríguez, fue la joven que durante un acto en la cuerda floja perdió el equilibrio y cayó al vacío, sin lesiones graves, al caer sobre un colchón inflable.

Pese a que la joven, de tan solo 19 años, solo sufrió contusiones, se levantó y apareció al final del espectáculo para recibir una ovación del público.

El hecho se presentó durante una presentación del circo este fin de semana.

Los Hermanos Gasca aseguraron que, aunque estos actos conllevan riesgos inherentes, se utilizan medidas de seguridad como el colchón para minimizar las consecuencias.

