Así se prepara Riohacha para recibir el Foro Mundial de Migración y Desarrollo

Del 2 al 4 de septiembre, Riohacha será sede del Foro Mundial de Migración y Desarrollo, un evento de alto nivel que reunirá a delegaciones nacionales e internacionales para discutir temas clave sobre movilidad humana, integración social y desafíos globales como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

La ciudad ha desplegado un plan logístico integral para recibir a los participantes, liderado por la Alcaldía en coordinación con aliados estratégicos. Entre las acciones destacan el embellecimiento de espacios públicos, campañas de sensibilización ciudadana, refuerzo en el manejo de residuos, así como el fortalecimiento de servicios públicos esenciales.

“Es la oportunidad de proyectar una Riohacha acogedora, emprendedora y hospitalaria frente al mundo”, afirmó el alcalde Genaro Redondo.

Infraestructura lista para recibir a cientos de visitantes

Riohacha cuenta con una capacidad total de más de 3.500 camas entre hoteles y hospedajes alternativos, con personal capacitado para garantizar una atención adecuada. Además, se han articulado los servicios de transporte, incluidos siete vuelos programados al Aeropuerto Almirante Padilla y la activación de las 12 empresas de taxis formales que operan en la ciudad. También se reforzó la señalización vial y la movilidad con apoyo del INSTRAMD.

Seguridad, salud y cultura como ejes clave

La logística incluye planes de contingencia en agua potable, alumbrado público y servicios de salud, con clínicas, hospitales, ambulancias medicalizadas y apoyo de la Cruz Roja y la Defensa Civil. Paralelamente, se diseñó una agenda cultural y académica con paneles sobre migración, cambio climático y resiliencia, así como eventos como la muestra “Rutas y Raíces”, la pasarela “Inmigrando” y ferias de emprendimiento y gastronomía local.

Con delegaciones confirmadas de países como Estados Unidos y representantes de organismos como OIM, ACNUR, UNICEF y la Cancillería colombiana, Riohacha se posiciona como un punto clave para la conversación regional sobre migración y desarrollo.