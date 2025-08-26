Foro Mundial de Migración: Pese a atentados Gobierno y Riohacha dicen que seguridad está garantizada

Congreso

El Gobierno Nacional, la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Riohacha se declararon listos para dar inicio, la próxima semana, al Foro Mundial de Migración y Desarrollo. Del 2 al 4 de septiembre, la capital guajira recibirá a delegaciones de más de 40 países que llegan a discutir sobre el fenómeno migratorio.

“Este foro quiere recoger la visión regional y llevarla a una visión global, en la que las instancias de decisión mundial puedan reconocer las particularidades de las zonas de donde salen los migrantes y también el impacto de sus aportes en los países de destino”, comenzó señalando la canciller Rosa Villavicencio.

Aunque inicialmente la cumbre se iba a realizar en Barranquilla, el Gobierno Petro se terminó decantando por Riohacha. El alcalde Genaro Redondo ha dicho que la ciudad estará a la altura y ha respondido a las críticas sobre la supuesta falta de capacidad de la ciudad: “Desde el inicio, junto con el gobernador, asumimos este reto de gran importancia para que el distrito de Riohacha y el departamento de La Guajira se visibilicen a nivel mundial. Hemos sido testigos y protagonistas directos de lo que ha significado el flujo migratorio en los últimos años”.

Villavicencio respaldó lo dicho por el alcalde, señalando que “llevarlo a Riohacha fue una gran decisión por parte del gobierno nacional y del señor presidente, justamente por reconocimiento al esfuerzo del territorio en esa integración y en esa normalización de una presencia importante de migrantes que ellos han podido tratarlos como nuevos vecinos, como nuevos ciudadanos, y donde a pesar de las circunstancias se ha hecho un gran esfuerzo de integración y eso era necesario reconocerlo y ponerlo pues ante la opinión internacional”.

Este foro se realizará pocos días después de que el país viviera una serie de ataques que han vuelto a encender las alarmas en materia de seguridad. Pese a ello, la canciller asegura que este evento diplomático está blindado: “Está coordinado con las fuerzas de seguridad del Estado, policía, Ministerio de Defensa y estamos seguros que no pasará ninguna situación que ponga en riesgo la participación de todos los delegados y de todas las personas que van a confluir”.