Incrementan patrullajes del Ejército en zona cordillerana del Quindío límites con el norte del Valle

Armenia

Las autoridades en el Quindío han incrementado los patrullajes del Ejército en los límites con el norte del Valle del Cauca en especial con el municipio de Sevilla ante la presencia de disidencias de las farc

Así lo confirmó el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, que señaló que con los más de 500 soldados del batallón de alta montaña se hace presencia permanente en ese sector rural para evitar la presencia de estos grupos armados en el departamento.

El funcionario explicó “efectivamente, con lo ocurrido en el municipio de Córdoba la semana pasada, el batallón de Alta Montaña que tiene alrededor de 530 hombres están custodiando toda la cordillera, además, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que han ocurrido en el municipio de Sevilla, donde la subestación de un corregimiento sufrió un atentado, al parecer presuntamente por un grupo disidente de las farc, sabemos que allí opera el Frente 57 en el valle, por ende nosotros tenemos que estar muy atentos.

Investigación cilindro con explosivos en Córdoba

Frente a los hechos ocurridos en el municipio de Córdoba está en objeto de investigación por parte del ejército, la fiscalía y la Policía Nacional, hay cosas que digamos que dentro de lo que nosotros pudimos percibir que generan una serie de dudas, se tuvo en cuenta que existió un cilindro de 40 libras color rojo en una vía que conduce al municipio de Córdoba, pero muy visible. Es decir, que cualquier transeúnte que pudiera pasar allí lo veía con mucha facilidad, pero además alrededor de donde estaba ubicado el cilindro no tenía digamos no había viviendas, no había ningún elemento que se pudiera destruir.

Tercer elemento, es que la detonación o el explosivo realizado por el Ejército Nacional de manera controlada fue de poco impacto, es decir, que el impacto no iba a ser muy grande. Entonces, también nos genera la duda y es la manera de que el cilindro no tuviera explosivos internos, como comúnmente lo hacen estos grupos armados, sino que tendría un poco de explosivo debajo del cilindro.

Es decir, es muy mínimo, la onda explosiva que ocasionó en su momento, es tanto así que la perforación de la tierra no superaba los 5 cm. Normalmente, cuando se hablan de explosivos, pues ustedes saben el impacto tan grande que genera, estamos en las investigaciones, activamos todas las rutas a través de un consejo de seguridad con la administración municipal, con la policía, con el ejército.

Ojo con las extorsiones

En este momento tenemos Guala militar allí porque se pueden activar las llamadas extorsivas, mucha gente aprovecha desde las cárceles viendo la situación de los municipios cordilleranos del municipio de Córdoba, pues comienzan a activar y decirle, “Somos grupos disidentes de las farc, si ve que estamos aquí presentes, necesitamos que nos den este recurso.” Le decimos a toda la comunidad, “No caiga en estas mentiras y en estas falacias.”

Aumento de patrullajes del Ejército en la cordillera

El secretario del interior agregó “Tenemos todo ejército nacional en acuartelamiento del primer grado, le hacía relación que tenemos alrededor de 530 hombres del ejército nacional que están custodiando toda la zona, incluso, en semanas anteriores cuando se presentó un secuestro de una médica en Sevilla, nosotros automáticamente hicimos un plan candado, cerramos toda la cordillera por si se llegaban a entrar por este sector a sacar esta persona.