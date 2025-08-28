Detectan y activan de forma controlada artefacto explosivo en el municipio de Córdoba, Quindío

Autoridades presentes en zona rural de Córdoba, Quindío donde fue hallado el explosivo. Foto: Cortesía gobernación del Quindío

Armenia

Personal antiexplosivos de la Octava Brigada del Ejército a través de la unidad canina detectó un artefacto explosivo a la entrada del municipio de Córdoba en el Quindío.

La zona fue acordonada por soldados del batallón de Alta Montaña a la espera de la llegada de los expertos de la unidad militar.

Las autoridades buscan determinar qué tipo de artefacto y si fue abandonado o instalado en esa zona rural antes del ingreso al municipio cordillerano de Córdoba, ubicado a 30 minutos de la ciudad de Armenia

Comunicado gobernación del Quindío

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez Cotrino, hace presencia en el municipio de Córdoba, luego del hallazgo de un artefacto explosivo improvisado en la vía que conduce hacia la municipalidad, detectado gracias a la información oportuna de la comunidad.

El funcionario agregó que de manera inmediata, se desplegó un operativo conjunto con el alcalde municipal Guillermo Andrés Valencia Henao, la Policía Nacional, el Ejército y unidades especializadas, quienes aseguraron el área y activaron los protocolos de control y verificación qué llevaron a la detonación controlada del dispositivo hallado.

A esta hora la zona permanece acordonada y con paso cerrado hacía el municipio de Córdoba donde las autoridades analizan esta situación que altera el orden público en ese localidad cordillerana.