Refuerzan medidas de seguridad en la cordillera del Quindío tras artefacto explosivo

Y es que las investigaciones se enfocan en establecer la procedencia y objetivo de la instalación del artefacto explosivo tipo cilindro a la entrada del municipio de Córdoba.

Precisamente se realizó un consejo extraordinario de seguridad para determinar las medidas de seguridad que permitan contrarrestar este tipo de situaciones.

En primer lugar, el secretario del interior del departamento, Jaime Andrés Pérez rechazó este tipo de actos terroristas y delincuenciales que es un flagelo que se vive a nivel nacional.

Informó que mediante inteligencia militar se conoció sobre el cilindro de 40 libras color rojo a 200 metros de la entrada principal del municipio y fue ahí que desplegaron las labores operativas con el objetivo de detonar de manera controlada el explosivo determinando que era de poco poder.

“Eso es objeto a la investigación, ya el ejército y la policía está realizando las investigaciones pertinentes, pero sí queremos dejar claro y es que digamos el poder o la potencia de este artefacto es muy mínima, es decir que los daños que pudiera haber generado, ocasionado no eran de mayor relevancia. Sin embargo, estamos atentos y hemos eh digamos decretado algunas acciones por parte de la fuerza pública“, informó.

Fue claro que avanzan las investigaciones para lograr identificar la procedencia y objetivo del hecho por eso articulan los esfuerzos con las autoridades competentes. Asimismo, dijo que realizaron un consejo de seguridad donde tomaron medidas como fortalecer la presencia del Gaula militar y policial para evitar las extorsiones que pueden derivarse por este caso.

“Primero vamos a tener el gaula, ejército y policía en los municipios cordilleranos, especialmente en Córdoba, porque debido a esto se puede alterar, digamos, el delito de la extorsión. Entonces, para que las personas tengan cuidado. Segundo, vamos a tener el acompañamiento y policía ejército constantemente en estos municipios para evitar cualquier otro tipo de acontecimientos", indicó.

Intervención de la Policía del Quindío

Al respecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento indicó que trabajan articuladamente para brindar la tranquilidad a la población. Enfatizó en que no se puede desconocer la realidad que está viviendo el país y que puede llegar a afectar al Quindío por eso es clave generar las medidas correspondientes.

Fue claro que el explosivo no tenía las características propias de un artefacto con la capacidad de generar una gran afectación por eso los resultados de la investigación para conocer quién está detrás del hecho se dará a conocer en los próximos días.

“Estamos dando esa tranquilidad no solamente a la población, sino a todas las instituciones también en salvaguardar también, digamos, esos activos que son muy importantes porque no podemos desconocer una realidad que está viviendo el país y que no nos puede llegar, digamos, a afectar en el departamento del Quindío”, mencionó.

Especificó que, aunque avanzan las investigaciones la conclusión preliminar está enfocada a que el objetivo era generar ruido porque no tenía un poder de destrucción importante ni metralla en su interior, sin embargo, es clave establecer la motivación con este tipo de hechos.

“Digamos que producto de esta detonación en el lugar no se generó un impacto importante, hablamos de digamos del hueco o las condiciones que deja un artefacto explosivo cuando es contundente allí no ocurrió esto, así que, digamos que la conclusión preliminar es que tenía un explosivo que solamente estaba limitado a que generara ruido, prácticamente. No tenía un poder de destrucción importante, no tenía metralla dentro de su interior", sostuvo.

El llamado que extendió a la comunidad es a la prevención puesto que advirtió que cuando ocurren estos casos la delincuencia común aprovecha para extorsionar desde las cárceles por eso es fundamental dar a conocer cualquier información relacionada para generar la intervención respectiva.

“En el lugar desde hoy también se activaron planes especiales con Gaula del ejército, con Gaula de la policía, previendo precisamente este tipo de situación que normalmente los hechos anteriores nos han dado cuenta de qué es lo que puede ocurrir cuando suceden estas de situaciones, así que hacerle llamado eh a la comunidad que cualquier situación que se genere en torno a una posible extorsión no la comuniquen de manera inmediata y sepan que no hay ningún grupo que se haya atribuido a este hecho", dijo.

Aclaró que no habrá por ahora medidas adicionales en cuanto a restricción vehicular entendiendo que la zona cordillerana está custodiada fuertemente por el Ejército Nacional y se genera una coordinación muy importante con las estaciones de policía en estas jurisdicciones.