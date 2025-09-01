Reforma Tributaria: Estos son los nombres de los senadores que la hundirían en el Congreso

En las comisiones tercera y cuarta de la Cámara de Representantes será radicado el proyecto reforma tributaria.( Congreso de la República )

Colombia

Este lunes el Gobierno Nacional radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes su anunciada Reforma Tributaria por 26.3 billones de pesos.

A propósito del trámite que deberá surtir este proyecto en el Congreso, Caracol Radio conoció que 11 de los 17 congresistas que integran la Comisión Tercera del Senado votarían de forma negativa la iniciativa.

Se trata de los senadores Jairo Castellanos, Efraín Cepeda, Karina Espinosa, Juan Pablo Gallo, Juan Carlos Garcés, Mauricio Gómez Amín, Carlos Julio González, Antonio Zabarain, María Angélica Guerra y Liliana Bitar.

Otros cuestionamientos del Congreso a la Reforma Tributaria:

De hecho, el expresidente y senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, cuestionó que el Gobierno Nacional proponga una reforma de 26.3 billones de pesos, mientras que advierte que “el año pasado no ejecutó 80 billones”.

“La gasolina y el ACPM tendrán un IVA del 10%, se carece su vehículo y su vehículo de carga con el ACPM, biocombustibles y alcohol, cuando estamos hablando de una transición energética, a quién se le ocurre grabar este tipo de energías limpias; servicios culturales, deportivos de esparcimiento, grabados con el 19%”.

Sumado a esto, el representante del Centro Democrático e integrante de la Comisión Tercera de la Cámara, Christián Garces aseguró también que no hay ambiente en el legislativo para la aprobación de la Reforma Tributaria en las Comisiones Económicas.

“Los impuestos ya son excesivos. Seguir aumentando las cargas a la explotación del carbón, cuando este sector se ha disminuido afectando los ingresos de la nación, perseguir a los más ricos con las ganancias ocasionales, con la canasta familiar entre otras iniciativas que el Gobierno espera introducir y que no quiere el Congreso aprobar”.

Se espera ahora que en los próximos días queden designados los ponentes de esta iniciativa y que luego, ya inicie su primer debate en las comisiones económicas.