Es desproporcionado: canciller Villavicencio por despliegue militar de Estados Unidos en mar Caribe

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio se refirió, nuevamente, al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para confrontar el narcotráfico. La alta funcionaria del Gobierno Petro lo calificó como “desproporcionado”.

“De lo que no hay duda de que los países de la región estamos comprometidos en esa lucha contra el narcotráfico”, sostuvo momentos previos a la instalación de la XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo en Riohacha.

Villavicencio, incluso, se pronunció ante una posible intervención de Estados Unidos a Venezuela.

“Pero esa presencia desproporcionada frente a las tensiones que existen entre Venezuela y Estados Unidos, nos ya van a advertir que una injerencia no es posible, porque Colombia, porque América Latina es tierra de paz. Esto es lo que hemos dicho claro y alto”, manifestó.

Asimismo, en su intervención, la canciller indicó que este lunes se pudo realizar la reunión de urgencia de Ministerios de Relaciones Exteriores de países miembros de la CELAC convocada por el Gobierno Nacional como presidente pro tempore de esta organización.

Despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Hacia las semanas finales de agosto, Estados Unidos anunció un despliegue militar en el mar Caribe como una estrategia para combatir contra el narcotráfico, en el que se busca interceptar embarcaciones y vuelos que salen con drogas hacia el país norteamericano.

“Las fuerzas navales de los Estados Unidos, que incluye a los infantes de marina, tienen la oportunidad de ejercer de entrenamiento en todo el mundo. Además, como ha dicho el presidente Trump, ha sido bien claro, que dice que tenemos una amenaza con las drogas y esta es una oportunidad a dicha amenaza había indicado Sergio de la Peña, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos a Caracol Radio.