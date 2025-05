Discurso, estrategia del Presidente y elecciones 2026: analizan los estrategas en comunicaciones

En Hora20 de las manos de los expertos en marketing político, una mirada a las estrategias en comunicaciones y construcción de discursos, el panorama político que vive el país para analizar y entender los mensajes que envió ayer el Presidente desde Barranquilla, la ruta en comunicaciones que nos plantea el mandatario, la estrategia de la calle y la consulta popular. También lo que pasa con influencers aviones y los escándalos en el gobierno. Después, el panorama electoral del 2026 con los que se lanzan a la contienda.

Lo que dicen los panelistas

Augusto Reyes, director de Poder&Poder, magister en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica y autor de 100 Consejos de Poder, resaltó que si bien el discurso del Presidente está cargado de simbolismos, no se ve nada diferente, “la narrativa visual es la misma, le habla a su audiencia dura, “de ayer llama la atención que convocatoria pudo ser mejor, no se vio la Barranquilla petrista y no vi gran movilización”. Sobre el uso de influenciadores, dijo que no está bien el uso de los recursos públicos para movilizarlos, pero señaló que como herramienta funciona al potencializar la comunicación, “pero se les habla a las cámaras de eco”.

Luis David Duque, asesor en comunicación y organización política para estratégica, máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, hay una crisis institucional donde se ha cambiado crisis por narrativa política, donde busca tener unos enemigos, “Petro fuerte en la calle, pero pareciera y comparto que la calle la empieza a perder por nada más y nada menos que crisis seguridad o salud”. Resaltó que todos los presidentes en el país han buscado dividir porque lo único que importa es contrastar y enfrentar al otro.

En cuanto al papel de la oposición, dijo que han tenido un grave error al no tener una estrategia conjunta para enfrentar a Gustavo Petro y enfrentarse de cara al 2026, “nadie se sienta con nadie para generar una estrategia conjunta. Cada uno defiende su espacio, y vende lo suyo”.

César Caballero, gerente de Cifras&Conceptos, politólogo, columnista y doctor en Ciencias Sociales, advirtió que el presidente Petro todavía tiene teflón, igual a como lo mantuvo Álvaro Uribe durante su mandato a pesar de escándalos de corrupción. Sobre el discurso político, dijo que el Presidente se está concentrando en atacar al Senado y a plantear la discusión sobre el Congreso, “el Presidente ya reconoce que no tiene buen candidato para presidencia y por eso lleva al escenario a básicamente acompañarse de parlamentarios porque los números los ven y no les dan para tener candidato ganador”, en esa medida, destacó que el Presidente quiere que su lista al senado no le pase lo del Centro Democrático, “que la caída sea menor y se mantenga, pero es un presidente que renunció a disputar la presidencia y decide busca el Congreso y que su representación no tenga una caída tan grande”.

Sobre lo que está pasando de cara a las elecciones del 2026, comentó que por ahora solo el 18% de los encuestados saben por quién van a votar, en esa medida, advirtió que es muy temprano para establecer qué va a ocurrir en la carrera presidencial, cuando es una carrera que cuenta con cuatro vueltas: las consultas de octubre, las de marzo, la primera vuelta en mayo y la segunda en junio.

Para Andrés Ortiz, economista, Socio y Director de Llorente y Cuenca Colombia, los simbolismos sobre los mensajes son cada vez mayores, “pero el único poder que tiene validez es la de él, la contradicción no tiene sentido, si algo pasa a favor es válido, en cortes, en congreso, si no, todo es una decisión de tumbarlo.

De otro lado, dijo que hay una movida en la que nos volvemos eco del discurso de Petro, la calle y sus contradictores que son caja de resonancia del discurso de Petro “es interesante que encuentre temas clave de gestión donde se ponga una calle que se juega. Si sigue planteado como el gobierno el tema de las preguntas nuevas es porque siente que no va a pasar, pero mantiene viva la pelea. Le damos una maximización al discurso donde toca ser inteligente para mirar los elementos en contradicción”.

Sobre la polarización, manifestó que no es algo sólo de Petro, sino de la comunicación de hoy en día, “pero sí creo que no podemos ser confiados, Petro es un animal político que no se puede descuidar”.

Eugenie Richard, PhD en estudios sociales, profesora en la Universidad Externado, consultora y asesora en comunicación política, explicó que el país está en un momento de clímax narrativo, “Petro utiliza el elemento de la crisis, que siempre es un elemento fuerte de narrativa como base de su narrativa, porque toda crisis necesita un salvador y un héroe, entonces él pinta la crisis institucional y es elemento base donde arma la narrativa y el presidente sale como héroe que salva al país de una elite corrupta y designa al pueblo empoderado como heredero”. Sin embargo, dijo que nada de eso es nuevo, como estrategia por parte del presidente Petro.

Sobre el teflón que el Presidente mantiene, dijo que los escándalos que aparecen y que no lo afectan en su popularidad, está relacionado con el hecho de que el Presidente siempre encuentra un culpable, “la crisis del sistema de salud es porque las EPS son corruptas o porque el Congreso es incapaz; siempre hay un responsable que no es él”. Por último, señaló que Petro busca recoger sus bases y fortalecerse en un espacio polarizado.