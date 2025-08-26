Registrador descarta aplazar calendario electoral por recientes atentados en el país

La Procuraduría General fue epicentro de una reunión de alto nivel que despejó dudas en torno a las elecciones del 2026 y las recientes alteraciones de orden público en el país.

El registrador Hernán Penagos le salió al paso a las alertas sobre una posible suspensión del calendario electoral.

“Yo quiero destacar que ningún hecho de orden público o circunstancia excepcional puede dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia, simplemente porque las fechas están definidas por la Constitución y son inamovibles”, dijo el registrador.

En ese sentido dijo que de cara a las elecciones del 2026 y de las elecciones atípicas a finales de 2025, es importante que los ciudadanos puedan decidir sin miedos

“Las elecciones libres y justas en Colombia son garantías del principio democrático y es deber de todas las entidades del Estado garantizarlas de manera que la ciudadanía pueda ejercer un derecho político que también es un derecho humano sin ninguna dificultad y la presencia hoy de todas estas instituciones a instancias de la Procuraduría deben dar cuenta y enviar un mensaje muy claro a toda la sociedad colombiana de que estas elecciones se van a llevar a cabo”, puntualizó Penagos.

Contraloría priorizará presupuesto para Fuerzas Militares y Registraduría

En esta reunión de alto nivel, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que llegará al Congreso de la República con una hoja de ruta que permita priorizar recursos en el marco de estas elecciones para la Registraduría y las Fuerzas Militares.

“Mañana estaré ante el Congreso de la República en la Comisión Legal de Cuentas analizando y presentando la situación fiscal del país. Hemos establecido una hoja de ruta prioritaria frente al tema de los recursos que deben priorizarse tanto para la Registraduría Nacional del Estado Civil como para nuestras Fuerzas Militares”, dijo el contralor.

En ese orden de ideas Rodríguez aseguró que si bien ha habido un incremento en los recursos para el sector de Defensa, gran parte de dichos dineros se van laya gastos de funcionamiento.

“Hay unas dificultades desde el punto de vista presupuestal en las cuales la colaboración armónica será fundamental para que tenga clara la ciudadanía de que hay una Fuerza Pública unida en cabeza de sus Fuerzas Militares y de Policía dispuestas a responder y a garantizar todo el orden público en el territorio nacional”, finalizó el funcionario.