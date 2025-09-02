El dólar en Venezuela sigue en alza: precio para este martes 2 de septiembre, según el BCV

A lo largo del 2025, el precio del dólar en Venezuela ha mostrado una constante alza que evidencia la compleja situación económica en el país a raíz de factores como la inflación y la presión en materia de política exterior por parte de Estados Unidos.

Este último factor ha afectado de forma considerable el ingreso de dólares a territorio venezolano debido al avance de tropas estadounidenses, lo que ha aumentado la tensión entre ambos países a pesar de que el régimen liderado por Nicolás Maduro señaló que harán todo lo posible para defender su soberanía.

Esta circunstancia también ha llevado a una escasa circulación de dólares en Venezuela, lo que hace que la divisa aumente en el mercado negro y además se presente una disminución en las ventas.

A esto se le suma que muchas personas no cuentan con un ingreso sólido para comprar sus alimentos básicos dentro del país. De hecho, el salario mínimo, que rige desde marzo de 2022, es de 130 bolívares. Sin embargo, el dólar cuenta con una cifra superior tras el alza registrada durante el mes de agosto.

Precio del dólar para este martes 2 de septiembre de 2025

De acuerdo al más reciente reporte del Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este martes 2 de septiembre es de 149,46770000 bolívares. Esto supone un incremento de algo más de un bolívar frente a la cifra registrada el día anterior (148.44400 bolívares).

Entretanto, el BCV también reportó un aumento en las tasas de cambio de otras monedas que hay en Venezuela. Los valores para este día son los siguientes:

Euro: 174,93101737 bolívares

174,93101737 bolívares Yuan chino: 20,95204519 bolívares

20,95204519 bolívares Lira turca: 3,63882626 bolívares

3,63882626 bolívares Rubio ruso: 1,85516990 bolívares.

¿Qué crecimiento tuvo la economía en Venezuela?

Por medio de un comunicado, el Banco Central de Venezuela reportó un aumento del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre de 2025. Este fue de 6,65% frente al mismo período del año anterior. De acuerdo a la entidad, los mayores incrementos fueron en sectores como el petrolero o el financiero.

Si bien señala que la economía venezolana cuenta con una constante recuperación que comenzó desde septiembre de 2021, la depreciación del bolívar y las amenazas por parte de Estados Unidos hacen que el país todavía esté lejos de ser competitivo en el mercado global.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este martes 2 de septiembre

El Banco Central de Venezuela también dio a conocer el valor que manejan las casas de cambio para este martes 2 de septiembre de 2025. Estos son:

Banesco: 148,4911 bolívares por compra y 151,3113 bolívares por venta.

148,4911 bolívares por compra y 151,3113 bolívares por venta. BBVA Provincial: 149,5139 bolívares por compra y 150,0702 bolívares por venta.

149,5139 bolívares por compra y 150,0702 bolívares por venta. Banco Plaza: 148,4462 bolívares por compra y 148,4826 bolívares por venta.

148,4462 bolívares por compra y 148,4826 bolívares por venta. Banplus: 148,4130 bolívares por compra y 149,9030 bolívares por venta.

148,4130 bolívares por compra y 149,9030 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito BNC: 148,0461 bolívares por compra y 151,5000 bolívares por venta.

148,0461 bolívares por compra y 151,5000 bolívares por venta. Otras Instituciones: 150,0644 bolívares por compra y 149,1420 bolívares por venta.

Cabe mencionar que el dólar en Venezuela comenzó a cotizarse en 52,03 bolívares a comienzos del 2025. Sin embargo, este valor ha ido en aumento con el paso de los meses.