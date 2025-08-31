Venezuela exige a EE.UU. alejarse de sus costas cuando primeros buques se acercan

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a Estados Unidos a alejarse del territorio y de las costas de su país y a ocuparse de los problemas que, dijo, sufre el país norteamericano.

También, Rodríguez volvió a advertir que Venezuela, según ella, será la “peor pesadilla” de EE.UU. y que “las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir” al régimen de Maduro.

“Lo deben tener muy claro, (EE.UU.) es un país que, producto de un sistema imperialista, depredador de la naturaleza, de un sistema expansionista, que nos concibe al resto de los países como sus colonias, sufre y padece terribles problemas al día de hoy, problemas sociales, económicos, políticos. Es un sistema en crisis”, señaló la funcionaria.

La vicepresidenta hizo esas declaraciones en medio de la segunda jornada del proceso de alistamiento forma parte del denominado ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’, activado tras el planteamiento de EE.UU. de un despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico.

Buque lanzamisiles de EEUU ya se encuentra cerca a la costa de Venezuela

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ingresó el viernes en la noche al canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe para llegar a aguas internacionales frente a Venezuela en medio de un despliegue de Washington.

Se espera que tres buques lanzamisiles estadounidenses se posicionen en esa zona en los próximos días, cercano al límite con Venezuela, para lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional, pero también se ha visto como una amenaza contra Maduro.