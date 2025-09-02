Clan del Golfo no pretende reformar la constitución: Rpte legal de ejército Gaitanista de Colombia

En 6AM habló Ricardo Giraldo, representante legal del Ejército Gaitanista de Colombia, dio algunos detalles de lo que será la mesa formal entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo donde esperan también contar con la presencia del Estado Mayor Central (EMC)

“Esperamos que sea fructífera y que se logren verdaderos acuerdos, aterrizados, concretos y que beneficien a la comunidad donde tiene presencial el Ejército Gaitanista.”

El Representante indicó que esta mesa no pretende reformar la Constitución, ni ser vinculados como senadores o representantes y no hay aspiraciones para participar en política: “Lo que necesitamos es que se den los pilares de la justicia transicional que es verdad, justicia, reparación y garantía de no reiteración”, finalizó.

“Hay una confusión de lo que quiere el Presidente hay unos días que dice que hay que negociar con el Ejército Gaitanista en el exterior, otras dice que hay que arreciar contra el clan del Golfo y entra la confusión en la comunidad” indicó Ricardo Giraldo.

Sobre la Junta del narcotráfico

El representante legal del Ejército Gaitanista, afirmó sobre la junta del narcotráfico que no existe, lo dijo el mismo director de la policía Nacional: “Que se hagan alianzas con el señor “Mordisco” o con el ELN no es cierto”

Ordenes de extradición activas

Con respecto a las órdenes de extradición que están activas contra algunos de los negociadores que están en la mesa, Giraldo indicó que el comandante “Javier” no está entre las personas que van a viajar por el momento, al igual que el comandante ‘Willington’ que es el segundo al mando. “Ellos no harán parte por el momento de esa mesa”

También aseguró que sí le gustaría que el Estado Mayor Central (EMC) estuviera en esa mesa haciendo presencia también, para hacer un diálogo con más actores.

En días anteriores, el Gobierno nacional había anunciado, a inicios de agosto, que el proceso con el Clan del Golfo se desarrollaría en Catar, y que su avance depende de la aprobación de la iniciativa que comenzará su discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Cabe recordar que desde el Congreso de la República el Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, informó que siguen avanzando en la instalación de la mesa de negociación con el Clan del Golfo.

Según dijo el Consejero Comisionado, ya se establecieron los elementos para que se instale una mesa formal con ese grupo armado y reiteró que dichas conversaciones no se llevarían a cabo en Colombia.

“Ya se establecieron los elementos para que haya esa mesa formal, apenas haya avances importantes se darán noticias al país”.

Desde agosto de 2023, y con mayor intensidad a partir de diciembre del mismo año, el equipo del gobierno ha mantenido múltiples reuniones con el Ejército Gaitanista de Colombia.