“Ya se establecieron elementos para que haya mesa formal”Otty Patiño sobre diálogos con Clan del Golfo

Desde el Congreso de la República el Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, informó que siguen avanzando en la instalación de la mesa de negociación con el Clan del Golfo.

Según dijo el Consejero Comisionado, ya se establecieron los elementos para que se instale una mesa formal con ese grupo armado y reiteró que dichas conversaciones no se llevarían a cabo en Colombia.

“Ya se establecieron los elementos para que haya esa mesa formal, apenas haya avances importantes se darán noticias al país”.

Hay que señalar que desde el Gobierno Nacional ya se había anunciado que la sede de estos diálogos con el Clan del Golfo sería Catar y que para su avance, se está a la espera del trámite del nuevo proyecto de sometimiento a la justicia en el legislativo.

Actores armados hablan de paz territorial: Otty Patiño

Por otro lado, en medio de una audiencia pública sobre esta iniciativa de sometimiento, Otty Patiño, aseguró que ninguno de los actores armados está hablando de “una paz nacional”.

Dijo que por el contrario, lo que se busca es “una paz territorial y el tránsito está dado porque ellos no quieren venir a ocupar curules acá al Congreso, sino quieren seguir teniendo posibilidades de desarrollo en sus respectivos territorios”.