Catar, posible sede de los diálogos de paz entre el gobierno Petro y el Clan del Golfo

Las conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo podrían tener un nuevo escenario: Catar. Según fuentes cercanas al proceso, este país se perfila como la sede de los diálogos, aunque su avance depende de la aprobación de la ley de sometimiento en el Congreso de la República.

En 6AM de Caracol Radio se confirmó que ya se han producido encuentros en Catar entre representantes del gobierno de Gustavo Petro y esta organización criminal. Estos acercamientos buscan establecer las bases para un posible diálogo formal, aunque la agenda y los términos aún están en discusión.

Noticia en desarrollo