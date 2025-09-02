Cayó “Chorizo”, testaferro del frente 36 de las disidencias: manejaba $20 mil millones al mes

Medellín

El Ejército reportó la captura en Medellín de un presunto testaferro de las disidencias que delinquen en Antioquia. El hombre fue detenido con 11 millones de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y una memoria USB.

El operativo para capturar a alias “Chorizo” fue adelantado por el Gaula Militar del Valle de Aburrá en coordinación con la Fiscalía General. Esta persona sería quien manejaba dinero producto de la extracción de oro en las poblaciones de Anorí y Amalfi, Nordeste de Antioquia, y podía recaudar hasta 20 mil millones de pesos al mes para el frente 36 de las disidencias.

“Alias Chorizo es el encargado de administrar los recursos financieros derivados de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, además de gestionar entables mineros irregulares y coordinar redes de apoyo de esa estructura criminal. Este individuo tendría una trayectoria delictiva de más de ocho años, tiempo en el que habría participado en acciones terroristas como inteligencia delictiva para atentar contra la fuerza pública en el municipio de Anorí. Así mismo estaría presuntamente vinculado al homicidio de una comerciante del municipio de Amalfi, en hechos registrados en Girardota en el año dos mil veinticuatro”, reportó el coronel Luis Fernando Barba Saldaña, jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Cuarta Brigada.

Alias “Chorizo” deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos.