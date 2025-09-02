Encicla tiene once estaciones que llevan años sin inaugurarse

Medellín, Antioquia

Pese a haber sido pionero en América Latina y considerado durante años un modelo de movilidad sostenible, el sistema de bicicletas públicas Encicla enfrenta actualmente dificultades operativas en el Valle de Aburrá. De las 156 estaciones que componen la red, 27 no están en funcionamiento, y 11 de ellas —10 en Medellín y una en Envigado— nunca llegaron a operar pese a estar terminadas desde hace años.

Entre las estaciones abandonadas se encuentran varias ubicadas en barrios como Belén, el centro, Los Colores y Ciudad del Río, una construida desde 2019 y las otras en 2021 y 2022. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, operador del sistema, explicó que estas estaciones fueron entregadas sin estudios jurídicos ni técnicos que garantizaran su integración efectiva a la red, como análisis de demanda, distancia con otras estaciones o disponibilidad de bicicletas.

A este panorama se suma una larga lista de estaciones que sí estuvieron en servicio, pero fueron cerradas por vandalismo, daños tecnológicos o interferencias con obras públicas. Seis estaciones han sido vandalizadas —entre ellas Salazar y Herrera y El Cafetero, cerradas desde 2022 y 2023 respectivamente— sin un plan claro para su reactivación.

Déficit de bicicletas y alta demanda

Los usuarios consultados destacan la utilidad del sistema, gratuito y disponible para cualquier ciudadano registrado, especialmente para quienes combinan su uso con otros medios como el Metro. Sin embargo, también coinciden en la dificultad para conseguir bicicletas, especialmente en horas pico.

“Ha sido un poquito complicado a estas horas poder conseguir una bicicleta para movilizarnos”, expresó uno de los usuarios. “A veces cuando hay bicicletas en la estación, no se pueden usar porque la estación no está funcionando”, señaló otro usuario en la Estación Estadio, donde Caracol Radio observó en 10 minutos como seis usuarios no pudieron recibir una de las bicicletas.

Actualmente, solo hay en promedio 821 bicicletas en operación diaria, insuficientes para la demanda del sistema. Además, solo en 2024 fueron hurtadas 134 bicicletas, muchas de ellas desmanteladas. Esta situación agrava la percepción de deterioro del sistema.

Promesas de recuperación

El Área Metropolitana anunció que en el segundo semestre de 2025 se espera la entrada en operación de 700 nuevas bicicletas, lo que podría permitir reabrir algunas estaciones inactivas y mejorar la disponibilidad general del servicio. A corte del 30 de julio, solo seis de las estaciones fuera de servicio tienen un plan de reapertura en el corto plazo, y otras tres están sujetas a la finalización de obras públicas; pero manifiesta la entidad que viene adelantando proceso para fortalecer el servicio.