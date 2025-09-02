Hallan cuerpo sin vida dentro de bolsas en zona rural de Tarso

Tarso, Antioquia

Un hallazgo se registró en la vereda Canan, zona rural del municipio de Tarso, a unos 20 minutos del casco urbano, donde trabajadores de una finca encontraron el cuerpo desmembrado de un hombre dentro de dos bolsas negras.

El descubrimiento ocurrió hacia las 6:20 de la tarde, cuando los campesinos transitaban por un potrero y se percataron de las bolsas abandonados en el lugar. De inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al sitio se desplazó personal de la SIJIN, que realizó la inspección técnica al cadáver, el cual permanece sin identificar. La diligencia estuvo a cargo de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Támesis.

Los móviles del crimen son materia de investigación. Sin embargo, en la jurisdicción hacen presencia estructuras criminales del Clan del Golfo y del grupo delincuencial organizado Los Pachecos.

En lo que va de 2025, en el Suroeste antioqueño se han registrado 203 homicidios, lo que representa un aumento del 44 % frente al 2024. Según el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, este incremento obedece a las disputas entre diferentes estructuras criminales por el control del microtráfico en la zona.