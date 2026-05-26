Darlenis Dávila: una mirada creativa que conecta marcas y audiencias

Diseñadora gráfica y también directora de arte, ha construido una carrera sólida que cruza la publicidad, el diseño integral y, más recientemente, el medio audiovisual en Estados Unidos. Su recorrido no solo habla de experiencia, sino de evolución.

Desde muy temprano tuvo claro que lo suyo era crear. “Desde niña siempre he sido muy creativa. He tenido inclinación por el arte, las manualidades, el diseño, fotografía y todo lo relacionado con este mundo. Es algo que me apasiona y me emociona todos los días, y lo aplico constantemente en mi vida diaria. Además, siempre he sido perfeccionista con todas mis entregas, cuidando cada detalle”. Esa mezcla de pasión y exigencia personal se convirtió en la base de su carrera profesional.

Formada como Licenciada en Diseño Gráfico en el prestigioso Instituto de Diseño de Caracas, Darlenis comenzó a abrirse camino en el mundo publicitario en Venezuela. Trabajó como diseñadora y asistente de arte en Grupo Ghersi Latin America y luego asumió mayores responsabilidades como Directora de Arte en JWT J. Walter Thompson en Caracas, una de las agencias publicitarias más importantes del continente. Allí consolidó una visión estratégica del diseño, entendiendo que cada pieza gráfica forma parte de una conversación más amplia entre la marca y su público.

A lo largo de su carrera ha desarrollado campañas para marcas de gran reconocimiento internacional como Ford Motors, Lucky Strike, Bayer, Kraft Foods, Kellogg’s, Johnson & Johnson, BBVA Banco Provincial, Sony Music Entertainment y HBO, entre muchas otras . En cada proyecto ha aportado una combinación de creatividad conceptual y ejecución técnica, trabajando en campañas 360°, fotografía, packaging, redes sociales, piezas digitales e impresas. Esa versatilidad le permitió comprender el diseño no como un área aislada, sino como un sistema integral donde todo comunica.

Tras su llegada a Estados Unidos, su carrera dio un giro significativo. Aunque en Venezuela no había trabajado en televisión, siempre entendió que el diseño no tiene fronteras. “En Venezuela nunca había trabajado para televisión, pero siempre he considerado que el campo del diseño es muy amplio y se puede aprovechar de muchas formas. Gracias a mi experiencia en publicidad, he adquirido una base sólida y he trabajado en campañas 360, fotografía, packaging, redes sociales, digital e impresión”.

La oportunidad llegó en 2022. Un antiguo compañero de universidad la invitó a sumarse a un nuevo reto profesional. Ese momento coincidió con la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA en Telemundo. “En 2022, se presentó la oportunidad de unirme a Telemundo para cubrir la Copa Mundial de la FIFA. Allí comenzó mi aventura en el mundo de la televisión”.

Desde entonces, su trabajo como diseñadora gráfica, en una de las cadenas hispanas de renombre y relevancia internacional como lo es NBCUniversal Telemundo Enterprises, le ha permitido explorar el impacto del diseño en un entorno de alta visibilidad. La televisión exige rapidez, precisión y una comprensión profunda de la audiencia. Cada gráfica al aire, cada pieza promocional, cada animación, tiene un alcance masivo y una responsabilidad cultural, ella de alguna manera es quien le pone vida al trabajo que vemos en pantalla. “Trabajar en televisión me ha permitido aplicar plenamente mis habilidades y, al mismo tiempo, aprender de manera constante. Es un medio con un gran impacto cultural y social, que llega a miles de espectadores y genera conexiones significativas con la audiencia”.

Esa capacidad de adaptación es una de sus principales fortalezas. Su experiencia como freelance, tanto en Venezuela como en Miami, también ha sido clave para mantener una visión flexible y estratégica. Ha dirigido equipos creativos, coordinado producciones y negociado con clientes y proveedores, siempre con un enfoque colaborativo y orientado a resultados.

Cuando se le pregunta cuál de todas las áreas que domina es su favorita, su respuesta refleja coherencia con su trayectoria. “Podría decir que disfruto todas las áreas en las que trabajo, ya que tengo la habilidad y el conocimiento de varias disciplinas. Me encanta poder gestionar un proyecto de manera integral: desde crear un concepto, tomar fotografías, diseñar y desarrollar tipografía, hasta producir la pieza final lista para impresión o digital. También disfruto diseñar empaques y ver cómo cada elemento cobra vida dentro del proyecto”. Para ella, el diseño no termina en la idea. Se completa cuando el concepto se materializa y cumple su propósito.

Más allá de los cargos y las marcas, lo que define la carrera de Darlenis Dávila es su compromiso con el crecimiento constante. Asume cada proyecto como una oportunidad de aprendizaje. “Lo lindo de ser creativo es que la mente siempre está trabajando, enfrentando nuevos desafíos y oportunidades, lo que hace que cada proyecto sea una experiencia de aprendizaje y crecimiento”. Esa mentalidad explica su evolución natural desde la publicidad tradicional hasta el diseño para televisión en un mercado internacional competitivo.

Hoy, desde Florida, continúa ampliando su impacto profesional, combinando su experiencia en diseño gráfico, su dominio técnico de herramientas digitales y su sensibilidad estética. Su trabajo destaca por la coherencia visual, la atención al detalle y la capacidad de conectar con diferentes audiencias. En cada etapa de su carrera ha demostrado que el diseño, cuando se ejerce con pasión y disciplina, se convierte en una herramienta poderosa para contar historias, fortalecer marcas y generar experiencias memorables.