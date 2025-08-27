Convenio entre Gobernación y Mineducación llevará programas universitarios gratuitos a Mompox

En una ceremonia realizada en el Colegio Nacional Pinillos de Santa Cruz de Mompox, el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Mompox firmaron un convenio histórico para ofrecer programas universitarios gratuitos a jóvenes del municipio y su área de influencia, con una meta de 1.900 beneficiarios en los próximos dos años.

La iniciativa se implementará mediante la estrategia “Educación Superior en tu Colegio”.

A partir de 2026, la Universidad del Magdalena y la Institución Universitaria del Caribe (antes Infotep), ambas de carácter oficial, abrirán oferta académica en Mompox, permitiendo que los estudiantes cursen programas profesionales sin necesidad de desplazarse y sin costo para las familias.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que este logro responde a su compromiso de llevar oportunidades reales de educación superior a territorios históricamente rezagados:

“Esto es lo que siempre habíamos soñado, pero dependíamos del apoyo del Gobierno Nacional. Hoy nuestras gestiones dan frutos. Queríamos que la universidad pública llegara a los municipios y no que los estudiantes tuvieran que irse lejos, con los costos y dificultades que eso implica. Más de 1.900 jóvenes tendrán educación gratuita y de calidad gracias a excelentes universidades”.

Por su parte, Carolina Sánchez, jefa de Infraestructura del Ministerio de Educación Nacional, explicó que el convenio incluye la adecuación integral del Colegio Nacional Pinillos, sede temporal de la oferta:

“La intervención completa del colegio iniciará en octubre. Asimismo, buscamos garantizar los recursos para la sostenibilidad de la estrategia. Junto con la Gobernación de Bolívar, gestionamos un predio para establecer una sede permanente de la universidad en el territorio”.

Oferta inicial de programas: Contaduría Pública, Administración de Agronegocios, Administración Logística, Industrias Creativas y Primera Infancia.

En la firma del convenio participaron Leonardo Pérez, rector de Unicaribe; Rubén Darío López, director de Formación de la Universidad del Magdalena; Cástulo Gil, rector del Colegio Nacional Pinillos; Crisjulieth Ramos, secretaria de Educación de Bolívar; y el alcalde de Mompox, Juan Nicolás Sinning.