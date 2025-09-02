Condenan a 55 años de prisión a feminicida que decapitó y desapareció a su pareja en Medellín

Medellín, Antioquia

Rafael Ramiro Vanegas Muñoz fue condenado a 55 años de prisión por un juez penal de conocimiento de Medellín, luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara en juicio oral su responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada.

La víctima, una mujer de 36 años, fue vista por última vez el 18 de febrero de 2023 en el sector El Cucaracho del barrio Robledo. Su cuerpo fue encontrado decapitado 37 días después en una quebrada de la zona. La identificación plena fue realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Durante el juicio, la Fiscalía expuso que Vanegas Muñoz había sometido a su pareja a un prolongado ciclo de violencia física, verbal y psicológica, acompañado de amenazas constantes de asesinarla y hacer desaparecer su cuerpo, amenazas que finalmente cumplió.

Mientras la víctima estuvo desaparecida, su familia recibió llamadas anónimas indicando que ella se había marchado a trabajar a Barcelona (España), lo que hoy se entiende como una estrategia del victimario para desviar la atención de las autoridades.

Lea también: Hospitales públicos de Antioquia celebran giros directos del gobierno nacional

Lea también: Este es el ranking de las comunas con mayor reducción de hurto en Medellín, según la Alcaldía

Vanegas fue capturado en mayo de 2024 por unidades de la Policía Nacional y desde entonces se encontraba privado de la libertad. Ahora deberá cumplir su condena en un centro penitenciario.

La condena fue proferida en primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. El caso se suma a los alarmantes indicadores de violencia letal contra las mujeres en Antioquia, donde el feminicidio sigue siendo una de las expresiones más graves de la violencia de género.