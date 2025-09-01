Un incendio acabó con algunas hectáreas de vegetación en zona rural de Anserma, Caldas

Manizales

Pese a que las causas del incendio registrado en la vereda chápata en Anserma (Caldas) se desconocen, los bomberos de este municipio y de Viterbo, atendieron el fuego que amenazaba con llegar a unas viviendas cercanas, ya que por ser en la noche, la poca visibilidad dificultó la labor de extinción.

El bombero José Cardona, jefe de comunicaciones de bomberos de Viterbo, describe que “nos desplazamos cinco unidades en la móvil de rescate, al llegar al sitio nos ponemos a disposición del sargento Gutiérrez. El incendio estaba controlado, pero había una parte más arriba donde el fuego estaba presente, por lo que tuvimos que ir por otra vía rural y pese a las condiciones del terreno, llegamos y sofocamos por completo el incendio”.

Posteriormente, los bomberos de ambos municipios revisaron los puntos calientes y entregaron las recomendaciones de la comunidad, ya que las llamas afectaron la capa vegetal y tres cuadras de caña; además, había más de una decena de viviendas y un trapiche cercanos al lugar de la conflagración.

Además, las dificultades del terreno impidieron apagar el fuego rápidamente, pero finalmente se controló y apagó. En el hecho, no hubo personas ni animales heridos.