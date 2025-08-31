Publicidad de Aguardiente Amarillo de Manzanares es premiada en los Effie Awards Colombia 2025

Manizales

Esta campaña de publicidad realizada el año pasado, estuvo en esta categoría porque premia marcas nuevas o emergentes que se enfrentan a marcas grandes o líderes establecidos del mercado probando nuevas ideas y estrategias.

La campaña cuenta la historia de cómo el aguardiente amarillo, que contaba con el 8 % de participación del mercado de aguardientes y menos de 8 millones de botellas vendidas, le dio la pelea al líder de la categoría en el país, dueño del 60 % del mercado, en medio de las restricciones para la comercialización de aguardientes que estaban vigentes en Colombia hasta el año pasado.

El gerente de la Industria Licorera de Caldas, Diego Angelillis, destacó que es un orgullo recibir este premio para la empresa, lo que los impulsa a expandir aún más su presencia en nuevos mercados. Al final del 2024, el Aguardiente Amarillo de Manzanares vendió 12,8 millones de botellas, un 72,6 % más que en 2023, alcanzó un 13 % de participación en el mercado y aumentó 14 por ciento el conocimiento total de la marca, alcanzando un 56 %.

‘Aguardiente vs. Guaro, la pelea del siglo’ fue desarrollada por la Industria Licorera de Caldas junto a su agencia CJ Martins. La premiación se celebró en la ciudad de Bogotá.