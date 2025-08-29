Inician estudios topográficos en Caldas, donde una avalancha dejó más de 20 familias damnificadas

Manizales

Las autoridades de Villamaría y de la Gobernación de Caldas, están en el diseño de las viviendas para estas 20 familias; de acuerdo a las evaluaciones de las mesas técnicas, la inversión sería de 2.500 millones de pesos. Jonier Alejandro Ramírez, alcalde de Villamaría, explica que también están en diálogo con un privado quien donará el terreno, lo que significa que habría cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial, ya que habría que modificar el uso del suelo.

Le puede interesar: Interrupción del servicio de agua en Manizales afectará a cinco barrios

“Estamos en proceso de que Álvaro Naranjo, de la hacienda El Jardín, done el lote donde se construirían las casas. Con la gobernación estamos en los estudios topográficos para establecer el uso de suelos, posteriormente, iniciamos con el diseño de las viviendas para construir hogares dignos, seguros para estas familias”, explica el alcalde Ramírez.

Le puede interesar: Líderes políticos caldenses están en contra de que Autopistas del Café quede a cargo del INVÍAS

Para adelantar el proceso se debe hacer, primeramente, el estudio jurídico y técnico del lote, el cual debe ser plano con mejores medidas de seguridad, con acceso y disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. El costo de esta intervención será de unos $ 2.500 millones.

Obras complementarias

Además, otras obras complementarias que se realizarán serán la recuperación de la cancha de la vereda y el muro de contención, sobre este último, se avanza en la expedición de la póliza para empezar a construirlo en los próximos días.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

El mandatario municipal, afirma que las acciones que han hecho en la vereda han sido con la debida planeación y hasta la fecha, las familias damnificadas han recibido subsidios de arrendamiento.

“El tema del muro de contención para que no queden incomunicadas las veredas Los Cuervos, San Julián y Los Pomos, que fue donde ocurrió la tragedia, tendrá una inversión de mil millones de pesos, por lo que gestionaremos con la gobernación $ 500 millones y con Corpocaldas $ 300 millones. Precisamente, estamos en el proceso licitatorio para la expedición de póliza porque toda obra de ingeniería civil debe tener una, esperamos que quede adjudicada el próximo lunes”, señala el Alcalde de Villamaría.

Igualmente, la cancha de la vereda se restablecerá con la remoción de tierra, fijación de filtros y la colocación de los arcos, algunas mallas y el sembrado de la gramilla para que se active próximamente.