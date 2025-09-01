¡Sigue subiendo! Precio del dólar HOY, 1 de septiembre: esto dice el BCV

En Venezuela el dólar no deja ce crecer, representando una caída en la economía venezolana, pues se torna cada vez más difícil que el país pueda recuperarse a largo plazo.

La inflación va en aumento, algo que ya no es novedoso, pues en la actualidad, las sanciones impuestas por países como Estados Unidos, encrudeció la posibilidad de moverse en el mercado internacional. Además, en la actualidad, Venezuela se encuentra amenazada por parte de EE. UU.

Este conflicto ha provocado que el país entre en una fuerte crisis, pues sienten que su soberanía está siendo amenazada, asimismo, el gobierno de Nicolás Maduro, manifestó que no se doblegaran.

¿Afectan estas reglas impuestas por EE. UU. al gobierno Venezolano?

El precio del dólar en Venezuela no ha representado una caída hasta el momento, teniendo en cuenta que en medio del rifirrafe con el país norteamericano, el país bolivariano también tuvo un aumento en los aranceles, incluyendo la poca exportación de petróleo que pueden hacer.

Estas medidas afectan a la población y la economía venezolana, es por esto que, hablar de una posible recuperación de la moneda local es difícil, pues entre menos posibilidades haya de moverse en el mercado, más problemas internos habrá, incluyendo la devaluación del bolívar.

Según el BCV, la economía iba mejorando, pero este reporte fue publicado hace más de cinco meses.

Precio del dólar en Venezuela HOY, 1 de septiembre, según el BCV

El dólar en Venezuela sigue en aumento, significando, cada vez más, un precio mayor en la moneda local. El pasado 29 de agosto, cerró la semana con un precio de 147.0825 bolívares.

Este lunes, 1 de septiembre, para abrir la semana, su precio se cotizó en 148.44400 bolívares, representando un aumento de 1 bolívar.

El Banco Central no tiene actualizaciones recientes o informes que muestren cómo está actualmente el estado económico del país frente al constante aumento del dólar.

Casas de Cambio en Venezuela HOY, 11 de agosto, según BCV

Los precios de ciertos bancos pueden variar de acuerdo a su criterio y estudio financiero.Los publicados en la página de la BCV son:

Banesco | compra 147,6113 – venta 147,0462

| compra 147,6113 – venta 147,0462 BBVA Provincial | compra 147,2801 – venta 148,2802

| compra 147,2801 – venta 148,2802 Banco digital | compra 150,0461 – venta 150,26300

| compra 150,0461 – venta 150,26300 Banplus | compra 126,2748 – venta 127,990

| compra 126,2748 – venta 127,990 Otras Instituciones | compra 148,8770 – venta 148,4765

Dólar en Colombia HOY, 1 de septiembre

El dólar en Colombia cerró el pasado viernes, 29 de agosto con un valor de $4,015 pesos, representado una leve caída. Hoy, 1 de septiembre, el precio del dólar ha aumentado $3 pesos, cotizándose en $4,018 pesos, según la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República.

