Precio del dólar en Venezuela HOY 29 de agosto: cotización oficial y precio paralelo según BCV

El dólar BCV se cotiza en las operaciones de las mesas de cambio de la banca venezolana y esta ha venido al alza en lo largo del presente año. Para el mes de enero del 2025, se reportó un incremento del 10.5% respecto a los 51.93 con los que abrió.

Asimismo, en febrero, la escalada del precio del dólar BCV fue mayor, al reportar un incremento de 10.8% respecto a los 57.97 con los que abrió en el mes.

Actualmente, para las últimas semanadas de este mes, el dólar se mantiene con una tendencia al alza, la alta demanda que ha tenido ha sido a raíz de las diferentes transacciones que se realizan por medio de la divisa.

Cuánto vale un dólar en Venezuela hoy

El cambio entre monedas puede ir variando dependiendo de las tasas que fijan los bancos y otros proveedores, por esta razón, no hay un monto fijo. A pesar de esto, existe un tipo de cambio en medio del mercado, que es reconocido como el “real”. De acuerdo con la página de conversiones Wise, $1 colombiano equivale a 0,04 bolívares.

Banco Central de Venezuela: precio del dólar HOY

El Banco Central de Venezuela es la entidad encargada de la difusión del promedio ponderado de las mesas de cambio en las instituciones bancarias, dentro de estas, el análisis y la evolución del tipo de cambio del dólar.

Los precios del dólar para este 29 de agosto son:

Precio oficial de la BVC: 147.0825 bolívares por dólar. De acuerdo con la página de cambio de Wise, esto equivale a $4,027 pesos colombianos.

Cómo es la economía actual de Venezuela

El pasado lunes 25 de agosto, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, dentro de la sesión del Consejo Nacional de Economía productiva, informó que todos los sectores habrían presentado un crecimiento sostenido. En este orden de ideas, la funcionaria detalló que los avances más destacados fueron en el sector agrícola, de la mano de ramas como hidrocarburos, gas, petróleo y otras actividades.

Precio del dólar HOY en Colombia

Por otro lado, el precio del dólar en Colombia puede variar durante el día, lo que significa que su tasa puede cambiar y no es fija como en el caso de Venezuela. De acuerdo con la información del Banco de la Republica, el dólar estadounidense hizo una apertura en $4,022.00 pesos colombianos. Esto refleja una baja de 29 pesos, en comparación con el precio de apertura de ayer.

Su tasa máxima se fijó sobre los $4,032.32 COP con un mínimo de $4,010.50 COP