Precio del Dólar HOY, 1 de septiembre en Colombia, según el TRM del Banco de la República

Los aranceles impuestos por el gobierno del presidente, Donald Trump, han tenido un impacto leve en la economía colombiana, pues el porcentaje que estableció en mandatario no ha cambiado desde el mes de julio.

El porcentaje que estableció Trump, fue del 10%, siendo este, uno de los “más bajos”, ya que para otros, el aumento fue hasta del 25%. Si embargo, estos aranceles no fueron impuestos para algunos insumos como: petróleo, carbón, oro y metales preciosos.

Por otro lado, hubo productos que se vieron afectados por estos impuestos, pues varios de estos, son los que más se exportan a este país:

Flores - 1,62 billones de dólares.

- 1,62 billones de dólares. Oro - 1,42 billones de dólares.

- 1,42 billones de dólares. Café - 1,23 billones de dólares.

- 1,23 billones de dólares. Estructuras de aluminio - 626 millones de dólares.

- 626 millones de dólares. Briquetas de Carbón - 344 millones de dólares.

- 344 millones de dólares. Plátanos - 217 millones de dólares.

- 217 millones de dólares. Extractos de café y té - 165 millones de dólares.

- 165 millones de dólares. Transformadores eléctricos - 156 millones de dólares.

Estos productos son de gran importancia para el crecimiento económico del país, ya que para 2024, según un artículo de La República, Colombia exportó $14.336 millones de pesos. Tener en cuenta estos precios son esenciales para entender la importancia que tienen estos elementos dentro del mercado y para Colombia.

El precio puede variar dependiendo como se comporte el dólar dentro y fuera del país.

Precio del Dólar HOY, 1 de septiembre en Colombia

El dólar en Colombia ha estado cayendo en los últimos días, pues cerró en $4.015 pesos el pasado viernes, 29 de agosto.

Este lunes, 1 de septiembre, según el TRM del Banco de la República, el precio del dólar está sobre los $4,018 pesos, representando un alza de $3 pesos en su valor. Si bien este es su precio, la cotización en casa de cambio puede variar dependiendo la ciudad.

Compra y venta de dólares en Colombia

El dólar en las casas de cambio va a depender del sitio y lugar al que se dirija, este es el precio de la compra y vente en las principales ciudades del país:

Bogotá D.C: Te compran: $3,970 | Te venden: $4,020

$3,970 $4,020 Medellín: Te compran: $3,780 | Te venden: $3,980

$3,780 $3,980 Cali: Te compran: $3,920 | Te venden: $4,080

$3,920 $4,080 Cartagena: Te compran: $3,750 | Te venden: $3,980

$3,750 $3,980 Cúcuta: Te compran: $4,260 | Te venden: $3,960

$4,260 $3,960 Pereira: Te compran: $3,730 | Te venden: $3,800

Este precio tiene como base el precio actual del dólar, el monto cambia dependiendo la cantidad de dólares que usted de o adquiera.

¿Cuánto son 1,000 USD en pesos colombianos?

Teniendo en cuenta la TRM de este lunes, 1 de septiembre y otros precios según el monto que decida vender o comprar, estas serían las equivalencias de pesos a dólares:

10 dólares serían $40.184

15 dólares serían $60.276

20 dólares serían $ 80.368

25 dólares serían $100.460

50 dólares serían $200.920

100 dólares serían $ 401.841

1000 dólares serían $ 4.018.410

