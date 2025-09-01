Selección Colombia tendrá camiseta conmemorativa Adidas de 1990: vea acá de cuál se trata

La Selección de Colombia se prepara para disputar las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas 2026 contra Bolivia y Venezuela. Es importante mencionar que los dirigidos de Néstor Lorenzo deben ganar al menos uno de los dos partidos para asegurar su cupo al mundial.

En los últimos días, se filtró la que podría ser la nueva camiseta de Colombia para jugar el Mundial 2026, la cual tendría un estampado de mariposas visibles en el fondo amarillo, este diseño haría tributo a Gabriel García Márquez.

Adidas relanzará camiseta retro de Colombia 1990

La página especializada de Footy Headlines reveló que Adidas decidió relanzar la camiseta local de Colombia del Mundial de 1990. Esta nueva versión rinde homenaje a uno de los uniformes de fútbol más recordados de los años 90.

“Se espera que la nueva equipación local de Adidas Colombia 2025-1990 sea una recreación fiel y exacta del diseño original. La camiseta original es famosa por su vibrante base amarilla, su cuello clásico y el icónico gráfico tricolor en rojo, azul y amarillo en los hombros”, afirmó Footy Headlines.

Los jugadores de la Selección Colombia 1990 vistieron esta camiseta en el Mundial de Italia de 1990, usándola cuando jugaban en condición de local. Este campeonato fue importante para la Tricolor, ya que marcó su regreso a la escena mundial luego de 28 años de ausencia.

A pesar de que no hay una fecha confirmada para el lanzamiento de la camiseta retro de Adidas, se espera que sea lanzada oficialmente a finales de este año o a principios del 2026, lo que se sabe es que los aficionados la podrán adquirir antes del Mundial.

La camiseta de 1990 ha sido inspiración para otro mundial

La camiseta local de Colombia para la Copa Mundial 2018 de Rusia, fue inspirada en el diseño de 1990 que presentó una interpretación moderna del famoso gráfico del hombro.

defender Santiago Arias of Colombia National team during the round of 16 match between Colombia and England at the FIFA World Cup 2018 at Spartak Stadium in Moscow, Russia, Tuesday, July 3, 2018. (Photo by Anatolij Medved/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar

“Este remake de Colombia forma parte de una estrategia más amplia de Adidas para recuperar las camisetas clásicas de la selección nacional antes del Mundial de 2026” indicó Footy.