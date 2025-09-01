Reforma tributaria de Petro: ¿Se tambalea en las comisiones económicas del Congreso?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue en busca de un futuro con la nueva reforma tributaria que se radicará este próximo lunes 1 de septiembre, cuyo objetivo es recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en unos 556,9 billones de pesos.

El Ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha defendido la iniciativa como un mecanismo clave para garantizar la estabilidad financiera del país en los próximos años. Destacó que busca aumentar la progresividad tributaria, incorporar impuestos verdes, y gravar el consumo de bienes ligados a externalidades negativas.

Sin embargo, una fuerte oposición ya se ha consolidado en el Congreso. La senadora Angélica Lozano calificó la tributaria como “tan alta que es imposible de aprobar”, señalando que supera ampliamente lo visto en reformas anteriores.

Por su parte, el senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta, lo calificó como el trámite de una “dictadura tributaria” y cuestionó al gobierno por presunto derroche y falta de eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Analistas como José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, consideran que el país no necesita más impuestos en este momento; en su opinión, la reforma es inoportuna e innecesaria.

¿Qué productos tendrán impuestos con la reforma tributaria?

Uno de los puntos clave del articulado es la inclusión de impuestos específicos para bienes que suelen ser adquiridos por personas de mayores ingresos, entre ellos se destacan los licores y el tabaco, categorías que ya tributan bajo la Ley de Licores de 2016, pero que ahora tendrían un ajuste adicional bajo el argumento de que generan altos costos en salud pública.

Aunque el Congreso inició su cuarta y última legislatura hace más de un mes, la agenda de reformas del Gobierno sigue sin avanzar. Todo apunta a que el presidente Gustavo Petro centrará sus esfuerzos en dos proyectos clave: el presupuesto de 2026 y la reforma tributaria que será radicada el próximo lunes.

Sin embargo, el panorama en el Legislativo es complejo. Desde ya se han conformado bloques opositores que advierten un uso excesivo de recursos y un posible incumplimiento de la regla fiscal.