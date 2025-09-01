Congresistas boyacenses se dividen frente a la nueva reforma tributaria

Boyacá

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes la nueva reforma tributaria, con la que el Gobierno Nacional espera recaudar 26,3 billones de pesos para cubrir el déficit del presupuesto del 2026, calculado en 557 billones. La propuesta ha generado reacciones encontradas entre congresistas de Boyacá.

El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, calificó la iniciativa como una decisión irresponsable:

“Me parece una irresponsabilidad del Gobierno con los colombianos presentar esta nueva reforma tributaria. El presidente Petro sigue gastando y derrochando recursos en nuevas embajadas y cargos para su militancia política, y ahora quiere quitarle más plata a los colombianos. Esta reforma no tiene ambiente en el Congreso y diremos no a la tributaria”.

En la misma línea se pronunció el representante a la Cámara, Eduar Triana, quien advirtió que el presupuesto nacional está desfinanciado y que la carga recaerá sobre la ciudadanía:

“Este presupuesto es el más alto en la historia del país, pero tiene una desfinanciación de 26,3 billones. Eso quiere decir que no hay plata para cubrirlo y por eso se plantea esta reforma, que en últimas es sacarle más plata a los bolsillos de los colombianos. Nos preocupa que se afecten sectores como el tabaco, el alcohol, los juegos de azar, los restaurantes, el carbono y, además, que aumenten los impuestos a las personas naturales. Esto golpea directamente a la clase trabajadora”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Wilmer Castellanos, aseguró que el Congreso deberá estudiar la propuesta en detalle:

“Estamos a la espera de la radicación del texto de la reforma tributaria. Por supuesto, nos corresponde darle debate, estudiar artículo por artículo y discutirlo a profundidad. Nuestra postura ha sido clara: no queremos más impuestos para los colombianos, especialmente para las personas naturales, la pequeña y la mediana empresa”.

Entretanto, el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, hizo un llamado a un análisis responsable de la iniciativa:

“Lo más importante es estudiar la propuesta. No podemos decirle de entrada que no a una posibilidad de garantizar el financiamiento del Plan Nacional de Desarrollo. Necesitamos que quienes más tienen aporten en este momento que vive el país, pero sin que la carga recaiga en las clases menos favorecidas. El pueblo colombiano reclama obras, inversión y bienestar, y nuestro deber es plantear soluciones más allá de las diferencias políticas”.