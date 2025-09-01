Reforma Agraria gana terreno en Risaralda: tierras de la mafia pasan a manos campesinas e indígenas

Colombia

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz, ha impulsado una transformación histórica en Risaralda. En un acto que simboliza la justicia y la reparación, la entidad ha devuelto la dignidad y la esperanza a familias campesinas e indígenas, saldando una deuda histórica que la tierra tenía con sus verdaderos dueños: quienes la trabajan.

Un capítulo clave de esta nueva etapa se escribió en La Virginia, donde el director Harman, acompañado del asesor de la ANT para el Eje Cafetero, recorrieron los predios El Cairo y El Recuerdo, que forman parte de la antigua Hacienda Miralindo. Estas 380 hectáreas, que alguna vez pertenecieron a la mafia y hoy son administradas por el Ministerio de Defensa, están a punto de pasar a manos campesinas.

Harman ha resaltado que la colaboración con el Ejército ha sido fundamental en este proceso. “Este recorrido nos confirma el potencial de estas tierras para la siembra, y reafirma nuestro compromiso de que pronto estarán en manos campesinas. Recuperar estos bienes y ponerlos al servicio de las comunidades rurales es un acto de justicia“, afirmó, anunciando que, 42 predios a nivel nacional que están bajo la administración del Ministerio de Defensa, incluyendo los de Miralindo, serán transferidos a la ANT para la reforma agraria.

Para John Jairo Bonilla Jordán, líder de la ANUC, esta noticia representa el regreso a la vida. Víctima del desplazamiento forzado en 2002, Bonilla, junto a 116 miembros de su asociación, ve estas tierras la oportunidad de “regresar al campo no significa únicamente recuperar lo perdido, sino cumplir un sueño colectivo de vida y dignidad”.

Formalización y reconocimiento

En el Encuentro Campesino de La Virginia, más de 1.000 labriegos de Balboa y otras regiones del departamento fueron testigos de un hito: la entrega de resoluciones de formalización de 160 hectáreas de tierra.

Mediante la entrega de autos de inicio de formalización y de cierre de regularización, se garantiza la seguridad jurídica a estas familias, poniendo fin a décadas de incertidumbre.

Este es un paso más en la materialización de la Reforma Agraria, un proceso que, según Rodrigo Toro, asesor para el Eje Cafetero, avanza de la mano con las comunidades rurales. “Nos hemos encontrado con dificultades y con sectores que no creen en la Reforma, pero hoy estamos demostrando que sí es posible. Los avances que compartimos son reales y significan que cada vez más familias están más cerca de tener su tierra, de sembrar con tranquilidad y de construir un futuro con dignidad. Ese es el verdadero valor de lo que estamos logrando juntos”, señaló Rodrigo Toro, asesor de la ANT en el Eje Cafetero.

Además del acceso a la propiedad, el proyecto de la ANT se enfoca en el desarrollo productivo. La iniciativa busca que los campesinos no solo posean la tierra, sino que también tengan la capacidad de producir alimentos como café, plátano y cacao, contribuyendo así a la soberanía alimentaria del país y construyendo un campo con mejores condiciones de vida.

Reforma Agraria gana terreno en Risaralda: tierras de la mafia pasan a manos campesinas e indígenas Ampliar

Recorrido por La Comuna en Pereira y los encuentros con comunidades étnicas

En Pereira, el director Harman visitó el predio La Comuna, un terreno de 20 hectáreas que fue del extinto Cartel del Norte del Valle y entregado este año a víctimas del conflicto. Hoy, diez familias cultivan allí cacao, café y otras frutas, demostrando que la tierra, en manos campesinas, se transforma en un espacio de paz y producción. La Comuna se ha convertido en un símbolo vivo de la resiliencia y la capacidad de las comunidades rurales para transformar la violencia en prosperidad.

La agenda de la ANT continuó en Quinchía, donde se entregó el título de constitución del resguardo Embera Chamí de Quinchía, un anhelado reconocimiento para 500 familias que esperaron más de 30 años. Este logro histórico asegura su permanencia y autonomía en el territorio ancestral, y reafirma el compromiso del Gobierno con los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Finalmente, en la asamblea del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) en Marsella, Harman y Toro entregaron a 277 familias Embera Chamí del Resguardo Indígena de Suratena el predio conocido como El Brasil, de 268 hectáreas, fortaleciendo su arraigo, dignidad y autonomía en su propio territorio.

Estas acciones reflejan que la Reforma Agraria gana terreno en Risaralda . Es la culminación de un largo camino hacia la justicia social, donde cada título formalizado y cada hectárea entregada siembran las semillas de un campo más equitativo y digno para miles de familias campesinas y étnicas.