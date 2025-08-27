Encuesta revela amplio respaldo de los colombianos a la reforma agraria

Caracol Radio conoció en primicia una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) que mide la percepción de los colombianos frente a la reforma agraria.

El estudio, contratado por la Agencia Nacional de Tierras, incluyó 17 preguntas y se aplicó a 1.113 personas en 30 municipios del país, revela un respaldo social significativo hacia la labor campesina y la entrega de tierras.

Según los resultados, un 96% de los encuestados tiene una opinión favorable del campesinado, reconociendo su papel esencial para Colombia. Además, el 88% apoya la entrega de tierras a campesinos y comunidades étnicas, independientemente de la posición política de los participantes. Incluso el 52% de quienes no tienen una imagen positiva del presidente Gustavo Petro respaldan esta política, lo que puede interpretarse como que la reforma agraria trasciende divisiones ideológicas.

La entrega de tierras figura como uno de los mayores logros del gobierno actual, con un 19% de menciones, después del reconocimiento al pago de horas extras y dominicales con un 37%. Este respaldo se traduce en un mensaje claro para que la reforma agraria continúe en el próximo gobierno, siendo la segunda política más mencionada después de la gratuidad universitaria, con un 60% de apoyo.

En materia agrícola, el 76% de los colombianos consideran la entrega de tierras como el mayor acierto del presidente. La “reparación a víctimas”, vinculada principalmente a esta política, es percibida como el componente del Acuerdo de Paz que más se ha cumplido, según los encuestados.

Más de la mitad de la población entiende que la reforma agraria no se limita a la entrega de tierras, sino que también es una herramienta para reducir la pobreza rural. De hecho, un 64% apoyaría una consulta popular para decidir sobre la continuidad de esta política, mostrando interés en mantenerla como una política de Estado, independientemente del partido de gobierno.

La percepción favorable sobre la reforma agraria es transversal y se mantiene constante entre géneros, edades y estratos socioeconómicos, aunque es más fuerte en jóvenes y en estratos bajos. Los estratos 3 y 4 apoyan mayoritariamente la reforma, pero esperan ver una mayor productividad y resultados económicos concretos.

Estos datos reflejan un consenso social sobre la importancia de la reforma agraria y su impacto en el desarrollo rural, consolidándola como una política clave para el futuro del país.