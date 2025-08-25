Agencia Nacional de Tierras apela fallo contra hacienda La América

La Agencia Nacional de Tierras aseguró que los 140 campesinos beneficiarios del predio La América, el cual perteneció al Ñeñe Hernandez, ubicado en Chimichagua (Cesar), podrán permanecer allí mientras se resuelve en segunda instancia el fallo del Tribunal Superior de Barranquilla que cuestiona la entrega de estas tierras.

El tribunal concluyó que la Unidad de Victimas, en calidad de simple administrador del bien, no tenía competencia para enajenarlo a la ANT. En su fallo, recordó que la legislación colombiana prohíbe la venta de bienes embargados sin autorización judicial y que el predio de 1.400 hectáreas debe permanecer en el proceso de restitución a víctimas del conflicto.

Alexandra Pineda, asesora Agencia Nacional de Tierra en el Cesar, explicó que el proceso de adquisición y adjudicación del predio se hizo de manera legal.

“Por ahora, las personas que están en el predio de La América pueden seguir allí. En su mayoría, son víctimas del conflicto de la zona de Chimichagua. Las partes que consideren que deben actuar en lo que creen que es su derecho, pueden hacerlo”, agregó Pineda.

“Cada uno debe actuar conforme a la ley”

La asesora también agregó que “yo considero que cada uno debe actuar conforme a la ley, y en ese sentido, la Agencia es respetuosa del accionar de cada quien, siempre y cuando sea dentro del marco legal. A esas personas se les entregó el predio a 147 familias pertenecientes a dos organizaciones de Chimichagua, lideradas por la Comisión por la Vida Digna”.

La funcionaria recordó que la figura de la enajenación temprana, prevista en el artículo 61 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), busca precisamente garantizar los derechos de las víctimas tanto del proceso de justicia y paz como de la reforma rural integral.

Pineda recalcó que la mayoría de los beneficiarios también son víctimas del conflicto armado en esa zona del Cesar, lo que refuerza el carácter reparador de la medida.