Trump no descarta incluir tropas de EE.UU. en Ucrania y Zelenski no rechaza “conceder territorio”

Previo al encuentro bilateral entre Donald Trump y Volodimir Zelenski para discutir una hoja de ruta para concluir con la guerra en Ucrania, los mandatarios dieron luces de los planes de paz que tienen en mente. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de que ambos celebren una reunión crucial para tratar de poner fin a la guerra iniciada por Rusia contra su vecino en 2022 ante la mirada de varios líderes europeos que han viajado también a Washington para apoyar a Kiev.

Antes de iniciar la reunión bilateral, Zelenski y Trump dieron luces de cómo podría resultar el encuentro y los puntos clave de diálogo.

Agradecimiento de Zelenski

El presidente ucraniano agradeció a su homólogo estadounidense Donald Trump por sus “esfuerzos personales” para poner fin a la guerra en Ucrania, al inicio de una reunión crucial entre ambos líderes en la Casa Blanca.

“Gracias por la invitación y muchas gracias por sus esfuerzos, sus esfuerzos personales para detener las matanzas y finalizar esta guerra”, afirmó en la Oficina Oval Zelenski.

Esta declaración resulta clave luego del choque que tuvo Zelenski con el vicepresidente estadounidense JD Vance en la reunión de febrero. En aquel entonces Vance criticó a Zelenski por no ser agradecido.

No se busca un alto al fuego

Trump reiteró que no considera necesario un alto el fuego para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en línea con la posición del presidente ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió la semana pasada.

“No creo que se necesite un alto el fuego. Sé que podría ser bueno tenerlo, pero también puedo entender estratégicamente por qué un país u otro no lo querría. Tienes un alto el fuego y ellos reconstruyen y reconstruyen y reconstruyen y sabes, tal vez no quieran eso”, dijo el mandatario.

¿Tropas estadounidenses involucradas?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país estará implicado en dar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

En diálogo con periodistas en la Casa Blanca Trump dijo que mientras los países europeos son “la primera línea de defensa porque están allí, son Europa”, Estados Unidos también va a “ayudarles. Estaremos implicados”, aseguró.

Reunión trilateral en el horizonte

“Si todo va bien hoy” podrá celebrarse una cumbre a tres bandas entre ambos mandatarios y el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de alcanzar la paz en Ucrania, dijo el mandatario estadounidense.

“Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral. Y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos”, explicó Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Agenda de la tarde

Antes de la llegada de Zelenski, arribaron también a la Casa Blanca el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Está previsto que Trump se reúna primero con Zelenski y que, tras un almuerzo con todos los mandatarios que acuden hoy a la Casa Blanca, el presidente estadounidense se reúna con todos los líderes europeos.