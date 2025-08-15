Putin llega a Alaska para reunirse con Trump y negociar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump (R) saluda a su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras su llegada a la base militar conjunta de Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska. (Foto: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / ANDREW HARNIK

El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a una base militar en Alaska para una cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra en Ucrania. Con un apretón de manos, sonrisas y un breve intercambio de palabras se dio el reencuentro entre ambos presidentes.

La reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson será la primera del líder del Kremlin en territorio occidental tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Una reunión con asesores

El presidente ruso, Vladimir Putin, estará acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores y un asesor durante su reunión en Alaska con su homólogo estadounidense Donald Trump, informó el Kremlin a CNN.

Inicialmente, la reunión estaba programada para que fuera a solas entre ambos dirigentes. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó al canal de televisión estadounidense que el canciller Serguéi Lavrov y el consejero Yuri Ushakov estarán presentes en el encuentro.

Por su parte, Trump estará acompañado por el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, antes de un almuerzo con otros altos cargos, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.

¿Cuánto durará la reunión?

Las negociaciones entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska se prolongarán por al menos 6 o 7 horas, según el Kremlin.

“Partimos de que primero habrá una conversación cara a cara. Esta contará con la participación de los asesores. Luego, habrá negociaciones con delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo. Después, los líderes se tomarán un respiro y luego se reunirán para una rueda de prensa conjunta”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.

En total, agregó, “eso durará al menos seis o siete horas”, agregó Peskov.

Después de la cumbre y antes de partir de vuelta a Rusia, Putin realizará una ofrenda floral en el cementerio donde están enterrados once militares -nueve de ellos pilotos- y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos.

No olvidar a los presos

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió hoy que las conversaciones entre los presidentes de EE.UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, no dejen de lado el destino de los presos de guerra y los civiles ucranianos detenidos en Rusia.

La organización pro derechos humanos publica una nota de su experta en Rusia, Tanya Lokshina, quien recuerda que la suerte de estos civiles “no puede esperar a un final negociado al conflicto armado que puede tardar años en materializarse”.

Lokshina recuerda así a los “miles” de prisioneros de guerra y civiles capturados por Rusia, más los “cientos de niños ucranianos dados en adopción tras su deportación a Rusia”, además de “cantidades” de nacionales rusos presos por acciones u opiniones contra la guerra.