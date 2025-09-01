Masacre en La Guajira: cuatro muertos en medio de una fiesta en Punta de Los Remedios

En un hecho violento que ha sacudido a La Guajira, cuatro personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas en medio de una fiesta que se desarrollaba en la noche de este domingo en el corregimiento de Punta de Los Remedios, jurisdicción del municipio de Dibulla.

Según versiones preliminares, hombres armados llegaron en una camioneta, irrumpieron en la fiesta y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes.

Las víctimas mortales aún no han sido plenamente identificadas por las autoridades, mientras que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la región.

Este crimen ocurre apenas 24 horas después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, liderara en Riohacha un consejo de seguridad junto a la cúpula militar y de Policía, en el que se anunciaron, entre otras medidas, la recompensa hasta de 500 millones de pesos por información de cabecillas de estructuras que operan en la región.

Las autoridades locales hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la presencia de la Fuerza Pública y garantizar la seguridad de la población.