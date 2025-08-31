Sintradrummond se retira del colectivo sindical en rechazo a políticas contra el carbón

El Gobierno colombiano anuncia la prohibición total de las exportaciones de carbón a Israel (Fotos: Getty Images).

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa Drummond Ltd., Sintradrummond, anunció su retiro oficial del colectivo sindical conformado junto a Sintramienergética, Sintracarbón y Sintradem, luego de varios años de trabajo conjunto en la defensa de los derechos laborales del sector carbonífero.

La dirigencia sindical expresó su preocupación por los anuncios del presidente Gustavo Petro, “quien ha insistido en acabar con la actividad carbonífera sin una estrategia clara de reconversión laboral ni económica para las comunidades dependientes de esta industria”.

En particular, rechazaron la decisión de impedir la comercialización del mineral hacia Israel, lo que consideran deja en incertidumbre a miles de trabajadores.

“Un cierre apresurado de la minería del carbón, sin mecanismos adecuados, no solo pondría en riesgo los empleos actuales, sino que afectaría gravemente la economía de las regiones”, señaló el comunicado firmado por Jorge Luis González Díaz, presidente de Sintradrummond, y Alfredo Moreno Moscote, vicepresidente.

Aunque anunciaron su salida del colectivo sindical que trabajaba de la mano de CNV Internacional, aclararon que esta decisión no significa un distanciamiento negativo frente a las demás organizaciones ni a sus aportes, sino una reafirmación de su compromiso en continuar de manera autónoma la defensa de los derechos de los trabajadores y la estabilidad de las regiones carboníferas.

La suspensión de las exportaciones a Israel podría implicar una pérdida de alrededor de 650.000 millones de pesos en recursos en impuestos y regalías a nivel nacional, de los cuales cerca de 100.000 millones de pesos corresponderían a los departamentos de La Guajira y Cesar.