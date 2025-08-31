Armada Nacional activa búsqueda de grumete que cayó al río Magdalena en Barranquilla
Fueron canceladas las actividades del Buque ARC “Gloria” programadas en el Gran Malecón del Río
La Armada Nacional informó que el grumete Julián Fernando Condia Bello cayó al río Magdalena durante las maniobras de alistamiento para la entrada a puerto del Buque Escuela ARC “Gloria”, que arribaría a la ciudad de Barranquilla tras culminar su crucero de instrucción y entrenamiento.
Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró este domingo y de inmediato fueron activados los protocolos de seguridad. Unidades de superficie, guardacostas y aeronaves de la Institución se desplegaron en la zona para adelantar las labores de búsqueda y rescate.
Lea también
La Armada dispuso además de un equipo multidisciplinario para acompañar a la familia del grumete y brindar el apoyo necesario en medio de esta situación. Al mismo tiempo, se ordenó el desplazamiento de una comisión encargada de verificar lo ocurrido e iniciar la investigación correspondiente.
Ante la emergencia, fueron canceladas las actividades culturales y turisticas programadas para este domingo en Barranquilla, en donde se tenía previsto que las familias pudieran subir a la embarcación.
La Institución reiteró su compromiso con el bienestar de su personal y aseguró que continuará informando a la opinión pública sobre los avances de las operaciones de búsqueda.