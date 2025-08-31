James y León vencen a Querétaro en la Liga MX

James Rodríguez jugó por segunda vez después de regresar de su lesión. Esta vez lo hizo como titular en el encuentro entre León y Querétaro por la séptima jornada de la Liga MX en la que el equipo del colombiano es noveno en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Eduardo Berizzo no conseguían los tres puntos en un partido desde la quinta jornada cuando vencieron al Necaxa en partido en el que James no estuvo presente por su molestia física.

De hecho, los que Guanajuato solo habían ganado dos partidos en lo que va de la competencia, empatado dos y perdido tres, en un rendimiento que los tenía justo en la mitad de las posiciones.

El partido comenzó con un León activo en área contraria y decidido a marcar en los primeros minutos del partido. El equipo local tenía mucho más el dominio del partido y así lo demostraba en posesión, pero sin gol.

Se le hacía difícil lo que buscaba de tres cuartos de cancha hacia adelante en donde siempre perdía el balón y en donde la defensa del Querétaro siempre encontraba una manera de impedir sus intenciones ofensivas.

El rival también lo intentó y también encontró un obstáculo en el arquero García que impidió tal vez la más clara del partido, que sí, llegó de los dirigidos por Benjamín Mora. A pesar de no tener el balón, en una por poco anotan.

Pero la recompensa para los locales llegó cuando estaba por terminarse la primera parte. Dos faltas en contra de James fueron el inicio de una jugada del León que Fernando Beltrán finalizó con gol.

Segundo tiempo: Victoria de León

En el segundo tiempo, el equipo visitante intentó revertir la situación y arrancó con ganas de empatar por lo que adelantó líneas y jugó los primeros minutos en área de León.

Pero el equipo local estaba atento y se vio a James Rodríguez en labores de sacrificio, bajando a defender y a dar orden en la zona posterior de su escuadra.

Los visitantes perdieron atención en su defensa e Ismael Díaz, tras una aproximación rápida, marcó el segundo con un remate que tuvo la complicidad del arquero Hernández. El extremo panameño lo celebró a rabiar con James.

#J7 | #AP25



¡MUCHO PANITA! 🇵🇦



Ismael Díaz de León marcó su tercer gol con la camiseta esmeralda.



🦁 2-0 🐓 https://t.co/HLwTmGa7wo — Club León (@clubleonfc) August 31, 2025

Solo minutos después, Querétaro marcó el que iba a ser el descuento. Pablo Barrera venció al portero García. Sin embargo, antes el balón había salido y tras la revisión del VAR, la jugada fue anulada para alivio de León.

James salió sustituido al minuto 71 por Jordi Cortizo. El mediocampista fue aplaudido por la hinchada local que reconoció su trabajo durante el encuentro. Rodríguez fue importante en las transiciones de defensa a ataque, en encontrar espacios que llevaron al equipo a la ofensiva e incluso en defensa.

Al minuto 73, de nuevo Ismael Díaz anotó. El atacante aprovechó un nuevo error del portero del rival para marcar el 3 a 0 definitivo.

Con este resultado, el equipo de James subió al octavo lugar de la tabla con 10 puntos. Todavía lejos de Monterrey que es el primero con 18, pero mostrando mejor fútbol que en los juegos anteriores.