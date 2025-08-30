Davinson Sánchez marca el gol cuatro mil de Galatasaray

Davinson Sánchez no solo es uno de los bastiones del Galatasaray, el jugador más importante de su defensa y uno de los líderes del equipo turco. Además, fue el protagonista de la celebración de una cifra histórica para su escuadra.

El colombiano lo consiguió en la cuarta jornada de la liga de ese país en el encuentro ante el Rizespor. En este, el zaguero consiguió marcar el gol cuatro mil del equipo ‘Cimbom’ en el minuto 20 del compromiso.

La cuenta del Galatasaray en X describió así su gol, “Davinson Sánchez se elevó magníficamente para recibir el centro de G. Sara desde el tiro de esquina y marcó con un cabezazo igualmente hermoso, poniendo a nuestro equipo por delante 1-0″.

⚽️ G. Sara'nın kornerden ortasında topa müthiş yükselen Davinson Sánchez, aynı güzellikte yaptığı kafa vuruşuyla takımımızı 1-0 öne geçiren golü buluyor! 👏#GSvRİZ https://t.co/CfD4qAuCJG pic.twitter.com/vB5KKfnW44 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 30, 2025

El partido terminó tres a uno. En el segundo tiempo, Víctor Osimhen aumentó la cuenta con una anotación que llegó al minuto 65 e Icardi remató al 92. El Rizespor descontó al 73 por medio de Dal Varesanovic.

¿Cuáles son los números de Davinson Sánchez con Galatasaray?

Davinson Sánchez llegó al Galatasaray en la temporada 2023/2024 y ahora comienza su tercera en el equipo turco en la que ha sido titular en los cuatro partidos hasta ahora jugados en esa liga.

En la cuarta fecha llegó su gol, que suma a las ocho anotaciones que lleva en su aventura por Turquía. El colombiano ha jugado 74 partidos con los colores rojo y amarillo del Galatasaray.

El equipo de Sánchez es el líder del campeonato con 12 puntos, seguido por el Trabzonspor que tiene nueve y el Göztepe que tiene ocho unidades.

En la próxima jornada, el Galatasaray enfrentará al Eyüpspor en partido que se jugará el 14 de septiembre.