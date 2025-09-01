Gandolfi contesta a hinchada de Nacional: “El equipo lleva 11 partidos sin perder”

Atlético Nacional venció 1-0 a Envigado por la fecha 9 de la Liga Colombiana, a pesar del triunfo las sensaciones por la victoria del equipo verdolaga no fueron las mejores, a pesar de tener dos hombres más en cancha durante todo el segundo tiempo.

En la rueda de prensa, el entrenador Javier Gandolfi habló sobre el triunfo, pero fue autocrítico, “estoy contento, porque entendíamos que era un partido complejo en varios puntos y la motivación iba a ser importante. En el primer tiempo no dejamos ni respirar al rival, en el segundo tiempo aparece la cabeza de las emociones. Creo que no tuvimos la capacidad de manejar los tiempos”.

NAL 🆚 ENV |⏱️| 90+8' | 1-0 | Termina el partido en el Atanasio. #MinutoAMinutoVerdolaga🇳🇬 pic.twitter.com/mx0nrBYZ8j — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 31, 2025

¿Qué dijo Gandolfi ante los reclamos de la hinchada?

En el segundo tiempo el enojo de los hinchas de Atlético Nacional con el entrenador del equipo fue evidente, el técnico también tuvo un mensaje para los seguidores del equipo en la rueda de prensa.

"Vamos a seguir trabajando, sanando heridas, seguramente hay heridas tanto de un lado como del otro. Hay cosas buenas también, hoy otra vez el arco en cero, sacando los penales que ya todos sabemos, el equipo lleva 11 partidos sin perder”.

Y añadió, “seguramente hay cosas malas, pero en mi caso veo cosas muy positivas, seguramente el hincha hoy pretendía otra vez más goles como lo hicimos en el partido pasado de Copa” mencionó en entrenador argentino.

El jugador Juan Bauzá, quien marcó el gol del triunfo, también atendió las preguntas. Ante el interrogante de si esta es la posición en la que se siente cómodo en la cancha y dónde puede mostrar, esto dijo.

“Yo vine a sumar, en los partidos anteriores lo venía haciendo como extremo, por derecha, por izquierda, hoy si jugué tal vez en la posición en la que me siento más cómodo, pero también me gusta jugar por fuera no tengo problema con eso”.

¿Cuál es la situación que vive Edwin Cardona?

El volante 10 de Nacional Edwin Cardona no vive un buen momento con la hinchada verde, ingresó para la segunda mitad del juego, pero salió chiflado por el público en el Atanasio Girardot en Medellín.

“Molesto no estuve con nadie, la idea es que regrese a ser el Edwin que conocimos en un pasado no muy lejano, lastimosamente hoy le toca vivir una situación compleja, difícil, pero va a tener la capacidad y como lo hacemos, llevándolo de esta manera que inicie, como en el partido pasado”, dijo Gandolfi.

Esta vez le tocó en el banco, pero seguramente es un momento que necesitará trabajo y estar en eje. Estoy seguro de que con la capacidad que tiene regresará a cambiar esos silbidos por aplausos”.

El próximo partido de Atlético Nacional, será contra Independiente Medellín, en la fecha de clásicos, en partido que se disputará el domingo 7 de septiembre a las 6:20 de la tarde.