Alfredo Morelos contesta a quienes lo acusan de provocador tras su celebración con Atlético Nacional

Atlético Nacional igualó 1-1 con América de Cali en el Pascual Guerrero por la octava fecha de la Liga Colombiana. Alfredo Morelos fue quien anotó el único gol del conjunto antioqueño al minuto 18, luego de recibir un pase de Jorman Campuzano dentro del área y con un remate cruzado envió la pelota al fondo de la red.

El delantero del Verdolaga celebró su anotación frente a las cámaras, agarrando el escudo de Nacional y haciendo el número tres con sus dedos, este gesto hizo referencia a los tres títulos que ha obtenido con el equipo de Javier Gandolfi. El árbitro al evidenciar este festejo no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla, acto que desanimó al jugador.

¿Qué dijo Alfredo Morelos sobre lo sucedido?

Posterior al partido entre Atlético Nacional y América de Cali, en zona mixta los periodistas estaban esperando al anotador de gol para consultarle sobre el empate y el gesto que tuvo en la celebración.

“Nos vamos con el sinsabor, queríamos ganar. Un partido entre bueno, a veces muy pausado, y nada. Obviamente, uno no puede expresarse ni decir las cosas. Yo he hecho casi 30 goles acá en Nacional y he celebrado de la misma manera, ya ustedes vieron lo que pasó. No voy a decir más nada porque es increíble, una tarjeta amarilla innecesaria y eso le baja a uno como el ánimo. No son excusas, pero hay que mejorar eso”, afirmó Morelos.

“Ustedes, los periodistas que saben es así, es la realidad, uno viene a dar un espectáculo y que sea así no es de degustar para nosotros y para la gente que viene a disfrutar del fútbol, que están detrás de un televisor viéndolo. Yo no estoy provocando a nadie, es mi celebración, es lo que siempre he hecho; de las cosas que me he ganado en Atlético Nacional”, declaró el delantero.