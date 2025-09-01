Esta es la escalera colgante más larga de Colombia: queda a 3 horas de Bogotá y tiene 600 escalones

Colombia es uno de los países con mayor diversidad natural y cultural de Latinoamérica. Su geografía, marcada por montañas, ríos, cañones y páramos, lo convierte en un destino ideal para los amantes del turismo de aventura.

Entre los atractivos que han captado la atención de nacionales y extranjeros se encuentra la escalera colgante más larga de Colombia, un desafío lleno de adrenalina y paisajes inolvidables que está a tan solo tres horas de la capital.

¿Cuál es la escalera colgante más larga de Colombia?

Conocida como la “Escalera al Cielo” o también como el “Paso del Ángel”, esta imponente estructura se ubica en el municipio de Santa Sofía, Boyacá. Tiene una longitud de 254 metros y más de 600 escalones que se extienden entre la quebrada Guatoque y el río Moniquirá, dos imponentes formaciones naturales que enmarcan este atractivo turístico.

Su mayor particularidad es que en algunos tramos la escalera tiene apenas 35 centímetros de ancho, lo que intensifica la emoción de quienes se atreven a recorrerla. Desde allí, los visitantes disfrutan de una vista panorámica única, con profundos abismos y montañas verdes que convierten el trayecto en una experiencia inolvidable.

Escalera al Cielo: turismo de aventura en Boyacá

La escalera colgante de Santa Sofía no solo se ha convertido en un símbolo del turismo de aventura, sino también en un atractivo que impulsa la economía local. El municipio se caracteriza por sus pisos térmicos variados que permiten el desarrollo de la agricultura y la ganadería, pero en los últimos años ha logrado consolidarse como un punto estratégico para el ecoturismo y los deportes extremos.

Este parque de aventura recibe visitantes de diferentes partes del país y del mundo, quienes llegan en busca de experiencias cargadas de adrenalina. Cruzar la escalera es, sin duda, una de las actividades más emocionantes, pero también se pueden realizar caminatas, recorridos ecológicos y visitas a cuevas cercanas.

¿Cómo llegar a la escalera colgante más larga de Colombia?

Visitar este atractivo turístico es relativamente sencillo. Desde Bogotá, se debe recorrer un trayecto de 180 kilómetros, que toma alrededor de 3 horas y 30 minutos en vehículo particular. Durante el viaje, los turistas atraviesan por municipios característicos de la región de Boyacá y por paisajes montañosos que anuncian la llegada a Santa Sofía.

El acceso a la escalera se realiza dentro de un parque de aventura, en el que los visitantes deben seguir las indicaciones de seguridad y cumplir con las recomendaciones de los guías.

Debido a la estrechez de algunos tramos, es importante usar ropa cómoda, calzado adecuado y no tener miedo a las alturas, ya que la experiencia se desarrolla en medio de profundos cañones.

La escalera colgante más larga del país es hoy en día uno de los planes más buscados por quienes desean salir de la rutina y disfrutar de la naturaleza con un toque de aventura. Su ubicación cercana a Bogotá la convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana, perfecto para viajeros que buscan emociones fuertes y contacto directo con la biodiversidad de Colombia.