Caso de los CAI en Rionegro: denuncian plan para vincular a Rendón en manipulación de testigos

Rionegro, Antioquia

El abogado Luis Gabriel Chaves Ortiz, apoderado principal del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció un presunto plan para involucrar al mandatario en una supuesta manipulación de testigos dentro del proceso que le adelanta la Fiscalía General de la Nación por la construcción de los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, en Rionegro, oriente del departamento.

De acuerdo con el comunicado, el pasado 30 de agosto, mientras el gobernador compartía con su hijo en un espacio deportivo, fue abordado por una persona que estaría vinculada como indiciada y posible testigo en dicho proceso. Frente a esa situación, Rendón le respondió que “no tenía nada de qué hablar y que cada quien debía defenderse en derecho”.

El abogado calificó el hecho como “una extraña coincidencia” y advirtió que podría tratarse de un intento de entrampamiento judicial, al señalar que ya existen antecedentes de persecución en este caso.

“Dejamos constancia de este hecho en aras de la transparencia y con actuar ajustado siempre a la ley. Nos preguntamos: ¿además de chuzar al gobernador, ahora también le hacen seguimientos?”, señala el comunicado.

Chaves insistió en que los CAI cuestionados fueron construidos a satisfacción y en beneficio de la comunidad, por lo que, en su criterio, los cargos en contra del mandatario no tienen sustento; además de que pidió a la opinión pública mantenerse vigilante frente a la actuación de la Fiscalía.

¿Por qué investigan al gobernador de Antioquia?

Esta denuncia se suma a las interceptaciones telefónicas al gobernador Andrés Julián Rendón, que, según se conoció, la Fiscalía habría realizado entre mayo y julio de este año a por lo menos 10 personas, entre ellas funcionarios, exfuncionarios de la Alcaldía de Rionegro y excontratistas, durante 71 días.

La controversia tomó fuerza después de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, declarara el pasado 24 de junio en Medellín que Rendón ya había sido imputado, pese a que el proceso se encontraba apenas en etapa de indagatoria, motivo por el cual, el gobernador recusó formalmente a la fiscal, argumentando falta de imparcialidad.

La investigación contra Rendón se remonta a su gestión como alcalde de Rionegro, entre 2016 y 2019. Según la Fiscalía, en la construcción de los dos CAI se habrían presentado irregularidades que generaron un presunto detrimento patrimonial superior a 1.200 millones de pesos, por haberse levantado en terrenos destinados para otros usos y sin el aval técnico de la Policía Nacional que justificara su necesidad.