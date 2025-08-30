Las Aurígidas 2025: Qué son, fecha y cómo ver la primera lluvia de meteoros de septiembre

Este fenómeno suele marcar el inicio de una serie de lluvias astronómicas. Conozca aquí la fecha y recomendaciones para verla. / Gabriel Gonzalez (noctografia) /

Este septiembre, el cielo le regalará un espectáculo fascinante: la lluvia de meteoros Aurígidas. Este fenómeno suele marcar el inicio de una serie de lluvias astronómicas.

La lluvia de estrellas iluminará el cielo nocturno y aunque no es de las más abundantes, su carácter impredecible la convierte en una cita especial para los aficionados, pues en algunas ocasiones ha sorprendido con ráfagas inesperadas de meteoros visibles a simple vista.

¿Qué son las Aurígidas y por qué son especiales?

Las Aurígidas son una lluvia de meteoros que ocurre cada año, normalmente alrededor del 8 de septiembre. Su actividad puede extenderse desde el 25 de septiembre hasta el 20 de septiembre.

Según los expertos, su nombre se debe a que parecen surgir desde la constelación de Auriga, aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo.

Lo más llamativo de esta lluvia es que es impredecible. Algunos años sorprende a los admiradores con ráfagas intensas de meteoros (hasta 20-30 por hora), mientras que otros pasa casi desapercibida. Esta variabilidad la convierte en una experiencia especial para observadores apasionados.

¿Cuándo ver las Aurígidas en 2025?

La lluvia de meteoros Auríguidos está activa desde el 28 de agosto hasta el 5 de septiembre. En 2025, alcanzará su pico el 1 de septiembre, entregando hasta 10 meteoros por hora.

Tenga en cuentas que la ventana ideal de observación suele ser entre medianoche y las primeras horas antes del amanecer, cuando el radiante (desde donde parecen surgir los meteoros) está más alto en el cielo y las condiciones para verlos son óptimas.

¿Cómo puede verla?

Se espera que la visibilidad de este fenómeno astronómico comience alrededor de las 2:00 am del 1 de septiembre y se prolongué hasta el amanecer.

Según los expertos, el pico de la lluvia de estrellas ocurrirá un día después de la Luna en cuarto creciente. Sin embargo, es importante que consulte el pronóstico del clima y buscar lugares con cielos despejados.

Recomendaciones para disfrutar de este espectáculo

Busca un lugar oscuro: las luces artificiales como las farolas o autos encendidos dificultan la visión del cielo lo que le impedirá ver la lluvia de meteoros.

las luces artificiales como las farolas o autos encendidos dificultan la visión del cielo lo que le impedirá ver la lluvia de meteoros. Mira al cielo completo: aunque las Aurígidas parecen provenir de una zona específica, los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del firmamento.

aunque las Aurígidas parecen provenir de una zona específica, los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del firmamento. Tenga paciencia: permite que tus ojos se adapten a la oscuridad.

permite que tus ojos se adapten a la oscuridad. Como se mencionó anteriormente es importante que tenga en cuenta el pronóstico del clima ya que las nubes o alguna perturbación atmosférica podrían dificultar tu vista.

¿Por que son importantes las Aurígidas?