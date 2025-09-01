Consulta Campesina: Las 5 preguntas que promoverán la Reforma Agraria y recuperación de tierras

Caracol Radio conoció en primicia las cinco preguntas que hacen parte de la Consulta Campesina, y los motivos que llevaron a impulsar este mecanismo.

Con este mecanismo, las organizaciones campesinas del país buscan afianzar la Reforma Agraria y trabajar en la recuperación de tierras.

¿Cuáles son las preguntas de la Consulta Campesina?

1. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de los bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados, para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra, como estrategia para superar la desigualdad y la violencia?

2. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado transforme Entidades y fortalezca programas con participación directa del campesinado, para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria como estrategia para acabar el hambre?

3. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento, inversión pública y proyectos agroecológicos?

4. ¿Está usted de acuerdo en que todas las instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos del campesinado, sus territorios y su desarrollo integral bajo el cumplimiento del Artículo 64 de la Constitución Política y con enfoque de género?

5. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice mecanismos especiales para la protección de la vida y la paz en el campo y las comunidades, en particular para la protección integral de los liderazgos campesinos y ambientales?

Asamblea en Bogotá

Previo a la radicación, más de 1.200 liderazgos campesinos y campesinas, en representación de 800 organizaciones de distintas regiones del país, se reunieron en Corferias, Bogotá, en la Asamblea Popular Campesina.

Allí definieron los ejes temáticos de la Consulta Campesina: acceso a la tierra, productividad y comercialización, crédito y extensión agropecuaria, dimensión ambiental, derechos campesinos y acceso a la justicia.

Respaldo institucional

El encuentro contó con la participación de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien afirmó “que el Gobierno respaldará esta iniciativa, y del director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, que destacó la diversidad de visiones campesinas reunidas en la capital.”

Próximos pasos

Tras la radicación en la Registraduría Nacional, las organizaciones impulsarán la recolección de cinco millones de firmas en todo el país para llevar la Consulta Campesina a las urnas y que sea la ciudadanía quien decida sobre las propuestas.