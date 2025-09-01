Campesinos del país, buscan realizar “Consulta Popular Campesina”.

Neiva

Cerca de 1.000 campesinos y campesinas de todo el país se reunieron en Corferias, Bogotá, para llevar a cabo una gran Asamblea Campesina. Durante dos días, las delegaciones debatieron colectivamente y construyeron la propuesta temática de lo que será la Consulta Campesina, que contará con 7 preguntas y que se espera radicar este lunes 1 de septiembre, ante la Registraduría Nacional.

La Consulta Campesina es histórica porque es la primera vez que el campesinado radica una propuesta directamente ante las instituciones del Estado, exigiendo el reconocimiento pleno de sus derechos y su papel fundamental en la soberanía alimentaria del país. Esperan conseguir más de 2 millones de firmas para su impulso, el objetivo es visibilizar las demandas del campesinado colombiano y avanzar hacia el reconocimiento pleno de sus derechos.

Las organizaciones campesinas y étnicas hacen un llamado a la sociedad colombiana para reafirmar la necesidad de continuar y profundizar una política que redistribuya la tierra y reconozca los derechos del campesinado.