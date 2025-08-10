Estos son los diez puntos del acuerdo entre Gobierno Nacional y campesinos parameros de Boyacá

Ventaquemada

En el Puente de Boyacá, el Gobierno Nacional y la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano firmaron un acuerdo que permitió levantar el paro campesino paramero, tras cuatro días de diálogo. El pacto reconoce a los campesinos como aliados en la defensa de los páramos y establece garantías para que continúen viviendo y produciendo alimentos en estos territorios.

El acuerdo se compone de diez medidas, cada una asociada a normas específicas que serán modificadas o revisadas:

1. Resolución 261 del 2018: establece reglas para el uso de suelo en páramos y limita las actividades agropecuarias. En el acuerdo, se pactó incluir un parágrafo en el Artículo 3, que les garantice a los campesinos el derecho a seguir cultivando en zonas donde ya lo hacen. Otro cambio significativo es eliminar la palabra exclusión para evitar la interpretación de la prohibición total.

2. Resolución 128 del 2017: pone restricciones para que los dueños de tierras en zonas de protección, puedan venderlas o transferirlas. Ahora, se modificará el Artículo 5, Numeral 6, para que los campesinos entren y participen en el mercado de tierras, sin obstáculos injustificados, respetando lo que indique la Constitución.

3. Acto Legislativo 001 del 2023: reconoce a los campesinos como sujeto especial de protección y ahora, con el acuerdo, se estableció que su reglamentación contará con participación directa de las comunidades, priorizando a los que habitan en zonas de alta montaña; se revisarán actos administrativos que vayan en contra de este reconocimiento

4. Fortalecimiento de cadenas productivas: para impulsar la producción de carne, leche, papa, cereales y hortalizas de los campesinos de páramo y de alta ladera, trabajarán en conjunto el Ministerio de Agricultura y la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano.

5. Resoluciones 1275 del 2014 y 1405 del 2018: fue el punto más difícil de la negociación. Ambas normas establecen la zonificación ambiental y la delimitación del páramo de El Cocuy. Se iniciará el proceso para estudiar técnica y jurídicamente su revocatoria, con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, la Defensoría del Pueblo y los propios campesinos parameros. Continuará prohibiéndose la minería y otras actividades de alto impacto en los páramos.

6. Resolución 0680 del 2011 de Corpoboyacá: fija el Plan de Ordenamiento Forestal (POF) que limita actividades agropecuarias en las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama, al norte del departamento. Con el acuerdo, se fijó suspender parcialmente sus efectos, mientras se revisa y ajusta, para no afectar la economía campesina.

7. Resolución 138 del 2014: esta norma regula la reserva forestal protectora de la cuenca alta del río Bogotá. Se acordó crear una mesa técnica con el Ministerio de Ambiente, la CAR Cundinamarca, Corpochivor y Fedeparameros, para evaluar su impacto y proponer cambios de ser necesario.

8. Diálogo con otros territorios: se tendrá en cuenta a campesinos de páramos de otras regiones que también están excluidos de la frontera agrícola, mediante mesas de diálogo en las que sean consideradas sus propias realidades para futuras decisiones.

9. Convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: la institución hará un estudio técnico en dos semanas, para sustentar la solicitud del punto 5 del acuerdo. A la par, hará una jornada de trabajo para resolver inquietudes con la Upra, Parques Nacionales y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

10. Compromiso final y levantamiento del paro.

Este acuerdo, según el Gobierno y las organizaciones campesinas, marca un paso hacia la protección conjunta del páramo y el reconocimiento pleno de los derechos de quienes lo habitan y cultivan.